Het nieuwe Formule 1-seizoen kruipt langzaam dichterbij. Woensdag 21 februari beginnen de testdagen en wagen de F1-teams zich voor het eerst op het asfalt van Sakhir. De tests kunnen een belangrijke graadmeter zijn voor het komende seizoen, omdat de auto’s voor het eerst een tipje van de sluier oplichten. Onderstaande testprestaties bewijzen dat die eerste meters lang niet altijd succesvol zijn.

2014: Red Bull slaat de plank mis met Renault

Red Bull was aan het begin van het vorige decennium dé maatstaf in de Formule 1. Een jonge Sebastian Vettel had achtereenvolgens vier titels gewonnen, met seizoen 2013 als absoluut klapstuk. Niemand kon bedenken dat het team van zijn voetstuk zou vallen, tot de nieuwe reglementen van 2014 de F1-wereld op zijn kop zetten.

De nieuwe V6-hybride motoren bezorgden menig team een flinke dosis hoofdpijn, maar de Renault-krachtbron van Red Bull spande de kroon. Tijdens de testdagen in Jerez werd het team geplaagd door motorproblemen, waardoor de RB10 meer dan eens stil kwam te staan op de baan. Het blok bleek hopeloos onbetrouwbaar, wat gevolgen had voor de prestaties van het team. Red Bull zou deze problemen in het seizoen verhelpen en als tweede eindigen in het kampioenschap, ver achter het mega dominante Mercedes.

De RB10 van Vettel wordt terug de pitbox in gerold tijdens de tests in Jerez, 2014 (Motorsport Images)

2015: McLaren-Honda wordt een nachtmerrie

Toen Honda in 2015 opnieuw de samenwerking aanging met het team van McLaren, droomden veel fans van een terugkeer naar de dominantie van de late jaren 80. De twee merken delen een lange geschiedenis samen. Echter, tijdens de testdagen in Barcelona werd duidelijk dat Honda moeite had met de moderne F1-motoren. De MP4-30 was onberekenbaar en viel meermaals stil op het Catalaanse circuit.

De Honda-krachtbron liet te wensen over voor McLaren-rijders Jenson Button en Fernando Alonso, die door de vele problemen kostbare testuren verloren. Ook gedurende het seizoen kreeg Honda het niet voor elkaar om betere prestaties uit de V6 te persen. McLaren eindigde op de negende plaats in het kampioenschap.

Jenson Button blokkeert de banden van zijn MP4-30 tijdens de testdagen in Barcelona, 2015 (Motorsport Images)

2022: Mercedes maakt cruciale designfout

In 2022 konden we eindelijk genieten van de nieuwe autoreglementen die ons al zo lang werden voorgehouden. De moderne ground effect-bolides zagen er gelikt uit en moesten meer inhaalacties opleveren tijdens een race. Veel teams waren al jaren bezig met deze nieuwe generatie auto’s. Mercedes bewees dat die vele uren achter de tekentafel niet altijd lonen.

De W13 was radicaal anders dan de competitie. De Duitse renstal kwam met een auto op de proppen die nagenoeg geen sidepods gebruikte. Een van de grootste uitdagingen tijdens de testdagen in Bahrein bleek het porpoising, een begrip dat we inmiddels allemaal kunnen dromen. Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell hadden hier extra veel last van en stuiterden bijna de auto uit. Het probleem werd nooit helemaal verholpen waardoor Mercedes voor het eerst in acht jaar niet met de constructeurstitel naar huis ging.

George Russell test de onorthodoxe W13 op het circuit in Bahrein, 2022 (Motorsport Images)

