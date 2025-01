Red Bull-adviseur Helmut Marko is snoeihard in zijn oordeel over het contracteren van Nyck de Vries in 2023. De Oostenrijker gaat zelfs zover het aannemen van de Nederlandse coureur te bestempelen als de ‘grootste fout’ uit zijn carrière. “Toen hij vervolgens probeerde sneller te gaan, maakte hij fouten”, blikt Marko terug.

Nyck de Vries begon in 2023 vol goede moed aan zijn avontuur in de Formule 1. De Nederlandse coureur kreeg een kans bij Red Bulls zusterteam, toen nog racend onder de naam AlphaTauri, maar moest na de Grand Prix van Groot-Brittannië alweer het veld ruimen. De Vries werd vervangen door oudgediende Daniel Ricciardo, na een reeks van teleurstellende resultaten.

Grootste fout

Red Bull-adviseur Helmut Marko bestempelt het contracteren van de Fries zelfs als de grootste fout uit zijn carrière. “Mijn grootste fout? Nyck de Vries, zonder twijfel”, vertelt de Oostenrijker tegen het Italiaanse Autosprint. “Hij had het heel goed gedaan bij zijn debuut voor Williams op Monza, maar toen hij bij ons kwam werd hij niet beter. Hij had een geweldig cv, maar de stopwatch gaf aan dat hij niet snel genoeg was. Toen hij vervolgens probeerde sneller te gaan, maakte hij fouten.”

De Vries behaalde zijn beste resultaat van het seizoen tijdens de Grand Prix van Monaco, toen hij als twaalfde over de finishlijn reed. De Nederlander eindigde zijn korte carrière in de koningsklasse met nul punten.

