Max Verstappen is nog maar vier strafpunten verwijderd van een raceverbod, maar dat motiveert de Nederlander niet om zijn rijstijl voor het 2025-seizoen aan te passen. “Ik weet wanneer ik te ver ben gegaan”, legt de viervoudig wereldkampioen uit.

Verstappens totale aantal strafpunten staat momenteel op acht, waardoor de Nederlander nog maar vier punten verwijderd is van een raceverbod. De strafpunten blijven een jaar op de licentie van de Red Bull-coureur staan. Dat betekent dat de eerste punten pas tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië in juli vervallen. De Nederlander gaat echter zijn raceaanpak tot die tijd niet veranderen.

LEES OOK: Voormalig Ferrari-ingenieur ziet ideale samenwerking tussen Verstappen en Lambiase

“Ik zal mijn rijstijl daardoor niet veranderen”, zegt Verstappen eerlijk tegen Blick. De coureur vertelt daarbij dat hij zelf kan inschatten wanneer hij over de lijn is gegaan. “Ik weet wanneer ik te ver ben gegaan. Zoals tijdens de finale in Abu Dhabi toen ik Piastri aanviel bij de start. Ik had er geen probleem mee om hem na de race mijn excuses aan te bieden.”

Vaderschapsverlof

Verstappen kreeg twee strafpunten voor het veroorzaken van de botsing met de Australiër, nadat hij eerder al in Mexico-Stad twee tijdstraffen had gekregen voor incidenten met Lando Norris. Eerder grapte Verstappen dat als hij voor de GP Groot-Brittannië twaalf punten zou halen, hij dan “met vaderschapsverlof” zou kunnen gaan.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)