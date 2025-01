Wat is het geheim achter de succesvolle samenwerking tussen Max Verstappen en zijn race-ingenieur Gianpiero Lambiase? Rob Smedley, voormalig ingenieur bij Williams, Ferrari en Jordan, weet hier wel het antwoord op. “Ze vertrouwen allebei volledig op elkaar”, legt de Brit uit.

Max Verstappen en zijn race-ingenieur Gianpiero Lambiase werken al sinds de komst van de Nederlander bij Red Bull samen. De twee hebben sinds die tijd meermaals voor memorabele boordradioberichten gezorgd. De samenwerking werpt daarnaast ook zijn vruchten af, want de teller staat inmiddels op vier wereldtitels voor Verstappen. Voormalig Ferrari-ingenieur Rob Smedley weet wel wat de sleutel is tot het succes.

LEES OOK: Verstappen moest belofte aan Lambiase verbreken: ‘Penelope wilde dat niet’

“Ik hou van Gianpiero (Lambiase, red.), hij is zo’n geweldige kerel”, begint Smedley zijn lofzang voor de ingenieur in de Red Flags-podcast. De voormalig Ferrari-ingenieur ziet niet alleen gelijkenissen tussen zijn landgenoot en hemzelf, maar weet ook waarom de samenwerking met Verstappen zo goed verloopt.

“Ik weet nog dat Gary Anderson (raceauto-ontwerper, red.) altijd een term gebruikte, toen ik net begon. ‘Je moet in elkaars zak pissen, nietwaar?'”, legt Smedley uit. “Het maakt niet uit wie je bent, er is hier geen hiërarchie. Je probeert met z’n tweeën het beste eruit te halen. Het is ook een snelkookpan, je moet een volledig open relatie hebben.”

Vertrouwen

Ook Verstappen en Lambiase houden zich niet in tijdens het heetst van de strijd, wat volgens Smedley de sleutel is tot het succes. “GP (Lambiase, red.) zegt hem hoe het zit en Max vuurt terug. En de manier waarop Gianpiero zich gedraagt op de radio is waarschijnlijk gewoon een weerspiegeling van hun echte relatie. Ze hebben een goede relatie, eentje die werkt. Ze vertrouwen allebei volledig op elkaar. Als je dat hebt, kun je met elkaar praten wat je wilt, toch?”, besluit Smedley.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)