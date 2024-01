Na de mindere ervaringen met Nyck de Vries gedurende afgelopen seizoen wil AlphaTauri nieuwkomers in de Formule 1 voortaan de best mogelijkie voorbereiding geven. Peter Bayer, sinds juni 2023 de CEO van AlphaTauri, richt zich daarbij op de ‘Piastri-route’.

Oscar Piastri, afgelopen seizoen met veel succes debuterend voor McLaren, won in 2021 als Alpine-junior het Formule 2-kampioenschap. Omdat er geen F1-zitje beschikbaar was, stond de jonge Australiër in 2022 aan de zijlijn. Halverwege dat jaar tekende hij een contract bij McLaren.

Oscar Piastri reed voor het eerst in de nieuwe McLaren tijdens de post-season test in Abu Dhabi in 2022. Echter, hij kon eerder al met oudere bolides rijden om hem te laten wennen aan de eisen van een Grand Prix-auto. Deze privétests zorgden er, zo gelooft Bayer, mede voor dat Piastri in 2023 het beste rookie-seizoen reed sinds Lewis Hamilton in 2007: hij scoorde twee podiumplaatsen en won bovendien een sprintrace (in Qatar).

Lees ook: Nyck de Vries over nasleep van zijn F1-exit

Bayer wil voor zijn nieuwe lichting coureurs nu een soortgelijk traject uitstippelen, zo vertelt hij aan Motorsport Total. Bayer: “Oscar Piastri had al duizenden kilometers gereden op het moment dat hij in de Formule 1 kwam. En toen het zover was, wist hij er alles van. Hij kende de dynamiek, hij kende de functies van het stuur. Dat maakt een enorm verschil, want je bent er gewoon helemaal klaar voor. We willen een deel van ons budget gaan gebruiken om onze jonge coureurs zo goed mogelijk voor te bereiden. Daarom plannen we een groot programma voor Liam Lawson, Isack Hadjar en misschien ook voor Ayumu Iwasa.”

‘Formule 1 tegenwoordig erg complex’

Liam Lawson reed overigens afgelopen seizoen al enkele races voor AlphaTauri als (tijdelijke) vervanger voor Daniel Ricciardo, die tijdens de Dutch GP in Zandvoort zijn middenhandsbeentje brak. Ricciardo was op zijn beurt weer de vervanger van Nyck de Vries, die na de Britse GP op Silverstone – de tiende race van het seizoen – door de leiding van Red Bull en AlphaTauri aan de kant werd geschoven vanwege teleurstellende resultaten.

AlphaTauri hoopt de nieuwe lichting circuitervaring op te laten doen met de auto uit 2022, die nu gebruikt mag worden voor privétests. “Franz Tost zegt altijd dat een debutant drie jaar nodig heeft om te wennen aan de Formule 1 en ik ben het daar honderd procent mee eens”, stelt Bayer. “Formule 1 is tegenwoordig erg complex. Een coureur moet veel informatie verwerken en terugkoppelen naar het team. Dat leerproces vergt tijd.”