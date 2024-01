Terugblikken op 2023? Liever niet. En toch doet Nyck de Vries (28) dat in een gesprek met FORMULE 1 Magazine. In het nieuwe nummer spreekt de bij AlphaTauri weggestuurde De Vries over de tijd na de F1-exit, waarom hij voor een mediastilte koos en vertelt hij hoe de passie voor racen nooit verdween.

Geen heden zonder verleden. Dat beseft ook Nyck de Vries. We spreken hem half december, als hij daags voor een test in Portugal voor het eerst zijn verhaal doet na de F1-exit. Dat het interview in januari 2024 in het winternummer van FORMULE 1 Magazine verschijnt, is toepasselijk. Nieuw jaar, nieuwe kansen; zo luidt het devies. Maar vertellen over de zomer van 2023, ja, die tijd is rijp, zo blijkt.

Nyck, als we praten over 2024, kunnen we niet om 2023 heen. Mensen zijn geïnteresseerd in hoe het nu met je gaat. Wat heeft het afgelopen jaar met je gedaan?

“Ik denk dat ik nog steeds dezelfde persoon ben. Het is ook niet dat ik na het vertrek uit de F1 een lange break nam van autosport. Alleen wel qua media. Maar ondertussen ben ik altijd met autosport bezig geweest en gebleven. Natuurlijk heb ik even wat vakantie genomen, het was zomer, maar dat was misschien ook maar een week of twee. En af en toe had ik ineens wat meer vrije weekenden. Maar ik heb niet stilgezeten, uiteindelijk ben ik vrij snel aan de slag gegaan met de toekomst.”

Terug naar die mediastilte. Je zette nog wel een bericht op social media, daarin reflecteerde je kort op de gebeurtenissen. Hoe moeilijk was het?

“Zoals ik toen al communiceerde: heus, het deed even pijn, maar dat betekent niet dat alles maar ophoudt. Het leven is een reis, dit was een deel ervan. Als persoon ontwikkel je je door allerlei ervaringen. Naarmate je ouder wordt en je meer meemaakt, relativeer je dingen misschien ook meer.”

Je dacht al snel weer in mogelijkheden?

“Ik leerde dat iets niet een einddoel hoeft te zijn. Want waar een deur dicht gaat, gaat een andere deur open. En je moet doorpakken. Wat heeft het voor zin negatief te doen of lang in de teleurstelling te blijven hangen? Of zelfmedelijden te hebben? Dat schiet niet op. We zijn bevoorrecht als coureurs, op naar nieuwe mooie dingen dus.”

Had je in de F1 achteraf dingen anders willen of moeten doen?

(Na lange stilte): “Ja, weet je: ik ben een perfectionist. Dus ik denk dat ik nooit helemaal tevreden ben over hoe dingen gaan of zijn gegaan. Niet over mezelf, niet over prestaties. Dat zit nu eenmaal in mijn aard: niets is perfect, er zijn in het leven altijd dingen die je anders of beter had kunnen doen.”

Iets anders: er kwamen vele reacties op je afscheid uit de Formule 1. Zo namen bijvoorbeeld Nederlandse coureurs uit heden en verleden het voor je op, net als fans op social media. ‘De Vries verdiende dit niet’, zeiden velen na de F1-exit. Heeft dat je goed gedaan?

“Uiteraard zijn de berichten die ik heb ontvangen en de steun die ik kreeg, fijn. Dat waardeer ik ook echt. Aan de andere kant heb ik bewust even niet de media gevolgd. Het interesseerde me gewoon echt eventjes niet. Het enige waar ik toen aan dacht, was aan mezelf: wat wil ik, wat vind ik? En ik wist: ik ben vastberaden mijn carrière weer een positief vervolg te geven in de autosport.”

Was dat ook de reden om even afstand te nemen van de media?

“Ik vind dat de media-aandacht moet gaan over het racen, de sportieve prestaties. En niet over randzaken, de dingen eromheen. Ik snap wel dat het jullie werk is, als media. En dat er vragen waren. Maar ik zag er het nut niet van in om de aandacht op te zoeken: ik was simpelweg niet meer actief als Formule 1-coureur.”

Wil je de rest van het uitgebreide interview met Nyck de Vries ook lezen over het afscheid van de Formule 1, wat hij na zijn F1-exit allemaal deed in zijn vrije tijd én hoe blij hij is met zijn rentree in de Formule en het WEC-zitje bij Toyota? Haal dan nu de wintereditie van FORMULE 1 Magazine in de winkel of bestel hieronder online (met gratis verzending in Nederland!)