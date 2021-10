McLaren-teambaas Andreas Seidl hoopt dat de Formule 1 binnenkort de kalenders beperkt tot een maximum van 20 races. Hij zou dan het liefste zien dat er vijftien races standaard op de kalender staan met de kans om vijf andere races jaar na jaar te rouleren.

Formule 1-baas Stefano Domenicali gaf onlangs in gesprek met Sky Sports aan dat de kalender voor 2022 opnieuw 23 races zal bevatten. Bovendien zou dat seizoen dan bijna een maand eerder klaar moeten zijn dan dit jaar, waardoor de kans op meerdere triple-headers toeneemt. Dat is precies wat McLaren-teambaas Andreas Seidl niet wilde zien. Hij waarschuwde eerder al dat zo’n omvangrijke kalender zijn tol eist op het personeel van de teams en hoopt dat de Formule 1 alsnog overweegt om minder races op de kalender te zetten.

“Het is belangrijk dat we een officiële bevestiging van de kalender voor 2022 afwachten omdat er wat data rondgaan die niet hetzelfde zijn als de informatie die wij hebben ontvangen”, zegt Seidl tegen Motorsport.com. “Ik wil er nog niet te vroeg over praten want het is aan Stefano om de kalender te delen wanneer deze gereed is. Maar ik denk dat we een duidelijk standpunt hebben over wat we van de kalender willen zien in de toekomst, we begrijpen ook dat het wat tijd nodig heeft. Maar ons standpunt is niet veranderd.”

Voor Seidl telt de ideale kalender maximaal twintig races. “Misschien dat we dan vijftien races een vaste plaats kunnen geven en vervolgens jaar na jaar vijf andere races rouleren, ook om nieuwe markten en locaties te ontdekken. Het is belangrijk bij het plannen van deze twintig evenementen dat het op een manier zal zijn die ook duurzaam is voor onze mensen, maar ook ecologisch duurzaam. Ik denk dat Stefano dit allemaal bekijkt. Het is uiteindelijk zijn werk en zijn verantwoordelijkheid. We vertrouwen erop dat hij de juiste balans zal vinden tussen commerciële belangen die we als team hebben, maar ook het zorgen voor zijn en onze mensen, en voor jullie als onderdeel van dit circus”, aldus de Duitser.

