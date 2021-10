Formule 1-baas Stefano Domenicali wil meer sprintkwalificaties in 2022, zo geeft hij aan in een interview met Sky Sports. Domenicali zegt dat de sprintkwalificatie een ‘ongelooflijk succes’ is en denkt aan de mogelijkheid om het sprintformat bij ‘ongeveer een derde’ van de 23 races te implementeren.

De kalender voor 2022 is nog niet officieel bekendgemaakt, al geeft Domenicali in een interview met Sky Sports aan dat ze opnieuw voor de 23 races gaan. Dat doel haalden ze dit jaar niet vanwege het coronavirus, maar de Italiaan hoopt dat er volgend jaar geen afgelastingen nodig zijn en dat de geplande 23 races dan ook allemaal verreden kunnen worden. Het Formule 1-seizoen zal dan halverwege maart beginnen, maar zal in tegenstelling tot dit jaar dan al halverwege november voorbij zijn. Dit seizoen eindigt pas op 12 december in Abu Dhabi.

“Het idee is om ervoor te zorgen dat we het juiste ritme hebben in de kalender”, zegt Domenicali, die aangeeft dat de kalender voor 2022 niet vóór 15 oktober onthuld zal worden. “Natuurlijk zullen we de coronamaatregelen wereldwijd respecteren. Maar het is ons doel om een teken van hoop te geven, dat we weer van de normale dingen kunnen genieten.”

In het interview met Sky Sports geeft Domenicali ook al wat meer informatie over de plannen voor de sprintkwalificaties. Dit seizoen heeft de Formule 1 er al twee keer mee geëxperimenteerd en in Brazilië zal het sprintformat nog eens gebruikt worden. In het sprintformat vindt de gewone kwalificatie al op vrijdag plaats. Deze kwalificatie bepaalt de startvolgorde voor de sprintkwalificatie, waarin de coureurs een afstand van honderd kilometer, een derde van de Grand Prix dus, afleggen. De uitslag van die sprintkwalificatie bepaalt vervolgens de startvolgorde voor de race op zondag.

Er werd gemengd gereageerd op het sprintformat. Enkele coureurs gaven aan dat de vrijdag zo stukken interessanter is, maar andere coureurs zagen de toegevoegde waarde er niet van in. Als het aan de Formule 1-baas ligt keren deze sprintraces volgend jaar terug. “We ontvangen positieve feedback dus we hebben een geweldig plan voor volgend jaar, waarbij we ook de punten van mensen die het format niet leuk vonden in overweging zullen nemen”, aldus Domenicali. “Over het algemeen was het een ongelooflijk succes.”

“Ik kan alvast zeggen dat we niet overal met het format zullen rijden”, verzekert de Italiaan. “Het is iets dat we beperkt willen houden tot ongeveer een derde van de races. We willen het verbinden aan een andere manier van prijzen en punten en circuits waarvan je weet dat het een verschil kan maken.” Mocht het inderdaad om een derde gaan, dan zouden er in ieder geval zeven sprintkwalificaties moeten zijn in 2022.

