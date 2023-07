Stefano Domenicali heeft de deur opengezet voor de terugkeer van de Duitse GP. In een interview met Bild am Sonnstag stelt de Formule 1-CEO dat hij met alle liefde het gesprek aangaat met de Duitse politici om de race nieuw leven in te blazen.

De laatste keer dat er een Grand Prix in Duitsland werd gehouden was in 2020, toen de Nürburgring eenmalig terugkeerde op de kalender. Sindsdien is er geen nieuw contract getekend met Duitsland als land of met enige individuele circuits. Ook is de interesse in de Formule 1 zelf enigszins afgenomen in Duitsland met de verminderde Duitse aanwezigheid op de baan. Mercedes staat niet meer standaard iedere race op het podium, en met het pensioen van Sebastian Vettel en het ontslag van Mick Schumacher is Nico Hülkenberg de enige overgebleven Duitse coureur.

Toch blijft Domenicali bereid om het gesprek aan te gaan over een terugkeer van Duitsland op de kalender. “Als bondskanselier Olaf Scholz of de verantwoordelijke minister erover wil praten, dan staat mijn deur altijd open. Ik wil een stabiele financiële basis zodat Duitsland weer een Formule 1-land kan worden. Die markt is erg belangrijk voor ons, zeker nu Audi in 2026 erbij komt.”

De directie van het circuit van Hockenheim gaf eerder dit jaar nog aan dat het graag weer terugkeert, maar dat die terugkeer wel afhangt van het prijskaartje. De kosten mochten niet te hoog zijn voor het circuit. Domenicali toont daar begrip voor, al wil hij de race ook niet gratis weggeven. “We vragen geen 100 miljoen euro per Grand Prix. Maar we zijn ook geen liefdadigheidsorganisatie. Een Grand Prix moet voor ons ook de moeite waard zijn.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel! Koop hem snel of bestel jouw exemplaar online (gratis verzending in heel Nederland). In het blad zoals altijd boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding over techniek en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder meer:

Max Verstappen, aanjager van Red Bulls recordregen

Lance Stroll: delicate investering van een kwart miljard dollar

Exclusief! Raymond Vermeulen, de architect van Max’ imperium

Het andere leven van hotelier & kunstverzamelaar Helmut Marko

Coureur of operazanger? Het dilemma van Giuseppe Campari

Columns Rob Kamphues & Amber Brantsen

Het allermooiste beeld van Peter van Egmond

En natuurlijk ook nog een terugblik op de Grand Prix van Canada