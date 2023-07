Stefano Domenicali heeft aangegeven niet van gedachten te veranderen als het aankomt op het toelaten van een elfde team. De Formule 1-CEO zegt niet op voorhand dat hij nieuwkomers tegen gaat houden, maar de Italiaan stelt wel strenge eisen voor de kandidaten.

Verschillende teams hebben te kennen gegeven zich aan te melden voor een plekje op de grid vanaf 2026. Bekende namen als Andretti, Carlin en Hitech, en daarnaast nieuwkomers Formula Equal en LKY SUNZ. Andretti was de eerste en met afstand de meest vocale, maar ondervond ook meteen de meeste weerstand. Veel van de huidige F1-teams staan niet echt te springen om een nieuwe deelnemer te verwelkomen. Hoewel de teams hier formeel geen zeggenschap over hebben, heeft Domenicali als baas van de F1 altijd gezegd dat hij zijn oordeel laat leiden door de mening van de teams.

“Ik ga ook niet van gedachten veranderen”, zegt Domenicali tegen Autosport. “Het gaat niet om het geld, zoals we wel vaker hebben aangegeven. Ik wil niet op de zaken vooruit lopen, want er is een proces gaande. We moeten respecteren dat de FIA zelf hier mee bezig is en snel genoeg tot een conclusie zal komen.”

De FIA is momenteel – los van de Formule 1 – de verschillende kandidaten aan het onderzoeken. De verwachting is dat in de komende paar weken daar een oordeel over komt, waarna de Formule 1 nog akkoord moet gaan. Vanuit de F1 klinkt echter steeds vaker het bezwaar dat een nieuw team wel een serieuze toevoeging mee moet brengen en niet alleen een nieuw team met al bestaand materiaal moet zijn.

“Zoals we al zo vaak hebben gezegd, moeten we ervoor zorgen dat deze beslissing goed is voor de Formule 1”, legt Domenicali uit. “Het is de taak van de FIA en van ons om samen dat te verzekeren. Die beslissing wordt de komende tijd genomen. Er zitten positieve en negatieve aspecten aan de huidige aanmeldingen. Dat is allemaal onderdeel van de evaluatie en daar wil ik dus ook niets over zeggen. Zodra wij er klaar voor zijn, zullen we samen met de FIA dit gesprek aangaan. We nemen dit erg serieus en gaan het op de juiste manier doen.”

