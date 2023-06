Ineens waren ze daar, schijnbaar uit het niets: LKY SUNZ kondigde aan vanaf 2026 deel te willen nemen als nieuw team in de Formule 1. Maar los van die aankondiging was er vrijwel niets bekend over deze organisatie. Wie zijn de Lucky Sunz precies? Onvoorbereide nieuwkomers? Ambitieuze wereldverbeteraars? Schuilt er achter deze onbekende naam een organisatie met veelbelovende perspectieven? Of is het allemaal nog ’too early to tell’? Hoog tijd om het hen zelf te vragen in een exclusief interview met CEO Benjamin Durand.

De vraag “Wie zijn de Lucky Sunz?” begint meteen al bij Durand. Voordat hij bij Lucky Sunz begon, was Durand namelijk voorzitter van het F1-programma van Asia Panthera. Beide organisaties hebben vergelijkbare doelen en werken vanuit dezelfde regio. Dit leidde tot speculatie dat Lucky Sunz een voortzetting van de plannen van Asia Panthera was. Maar Durand maakt meteen duidelijk dat dat niet het geval is. “Nee, wij zijn een volledig onafhankelijke groep. Ik besloot Asia Panthera te verlaten en mijn eigen weg te gaan, samen met een paar anderen.”

Lucky Sunz opereert voor een groot deel vanuit Azië, net als Asia Panthera. Uit die hoek heeft ook een andere gegadigde zich gemeld. De Hongkongse miljardair Calvin Lo kondigde eerder dit jaar aan met een Aziatisch team deel te willen nemen aan de Formule 1. Betekent dat niet dat er nu te veel kandidaten zijn die allemaal ongeveer hetzelfde willen?

“Ik weet niet eens of zij zich uiteindelijk wel aangemeld hebben”, antwoordt Durand. “Maar als dat wel zo is, dan maak ik me nog steeds geen zorgen. Het is niet alsof we op dezelfde sponsoren afgaan ofzo. We vissen niet in dezelfde vijver. Dus hoewel onze doelen overeenkomen, zitten we elkaar niet in de weg.”

“Wij kunnen een verscheidenheid aan ideeën brengen die nog niet te zien zijn in de F1”

Benjamin Durand, CEO LKY SUNZ

De wereldverbeterende doelstellingen van een ambitieus team

Laten we het dan even over die doelen hebben. In het oorspronkelijke persbericht gaf het team aan vooral talent uit ondervertegenwoordigde gemeenschappen aan te willen trekken om hen een kans in de Formule 1 te geven. Een nobel doel, maar niet iets wat zomaar van de ene op de andere dag gedaan is. Dat erkent Durand zelf ook. “Ik kan wel zeggen dat ik binnen twee jaar 60% van mijn organisatie uit die gemeenschappen wil hebben, maar dat zou het domste zijn wat ik kan zeggen”, lacht hij. “Zonder de juiste training en opleiding weten zij ook niet waar ze aan beginnen. Dit is een project van jarenlang, daarom beginnen we nu al aan het opbouwen.”

En het mag duidelijk zijn dat Lucky Sunz dat opbouwen erg serieus neemt. De organisatie wil zich vooral gaan richten op Oost-Afrika en Zuidoost-Azië om te zorgen dat deze regio’s betere kansen krijgen. Durand vertelt ons dat ze in die regio’s nu druk bezig zijn met de juiste systemen op te zetten om zowel de organisatie als de Formule 1 daar te laten groeien. De organisatie heeft daarin de steun van lokale overheden. In samenwerking met universiteiten en hogescholen worden vervolgens opleidingstrajecten opgezet om mensen te trainen voor de motorsport en de Formule 1. Niet alleen coureurs, maar ook managers, ontwerpers en engineers. Want, zo beweert Durand, op dit moment is het in die regio’s niet eens mogelijk om een carrière in de Formule 1 te krijgen.

Dat heeft misschien wat uitleg nodig. Hoewel de Formule 1 overduidelijk een wereldwijde sport is, is Europa zonder twijfel het zwaartepunt van de competitie. Behalve Haas heeft elk team zijn hoofdkantoor in Europa. Alfa Romeo zit in Zwitserland, Ferrari en AlphaTauri in Italië, en alle andere teams hebben de thuisbasis in Engeland staan. Dat komt deels door gewoonte en traditie, maar vooral doordat er een soort vicieuze cirkel is ontstaan. Doordat Europa van oudsher het centrum van de Formule 1 is, zijn veel teams daar gaan settelen. Daardoor zijn opleidingstrajecten en ontwikkelaars naar die regio’s gekomen om dichter bij de teams te zijn. Vervolgens plaatsten nieuwe teams hun hoofdkwartier in Europa en Engeland om dichter bij die ontwikkelaars en opleidingen te zijn, wat weer nieuwe fabrikanten en opleidingen aantrekt, enzovoorts.

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Het Duitse Mercedes heeft het hoofdkantoor in het Britse Brackley staan (©Mercedes AMG Petronas)

Volgens Durand heeft dit er dus toe geleid dat er een blinde vlek is ontstaan in de rest van de wereld. “Er zit daar erg veel talent, maar deze mensen hebben vaak geen idee dat zij door kunnen stromen naar de Formule 1. Iedereen zoekt zijn talent nu in Engeland en Europa. Het talent zit overal ter wereld, maar het heeft hulp nodig om bij de Formule 1 te komen. Daarom bouwen wij dus onze eigen academy op.”

Een F1-team met een eigen academy is op zich niet zo gek. Maar wat nou als het team niet toegelaten wordt tot de Formule 1? Wat gebeurt er dan met die academy? “Wij willen de motorsport in deze gemeenschappen laten groeien. De Formule 1 is natuurlijk het hoogste doel, maar het is erg lastig daarin te komen, dat weten wij zelf ook. Daarom bouwen we nu een netwerk op voor de verschillende andere raceklassen zodat we daar bij aan kunnen sluiten. We willen niet de houding van Andretti hebben van ‘wij komen er wel’. We weten dat er erg veel concurrentie is en het erg veel vraagt. Maar wij denken echt dat we een nieuwe toestroom van talent en diversiteit kunnen bieden. We spreken nu met bedrijven die eerder nooit van de Formule 1 hadden gehoord en geen interesse erin hadden. Zij zijn nu enthousiast door ons initiatief.”

De zoektocht naar nieuwe partners

Dan nog de technische kant van het verhaal. De FIA heeft aangegeven dat het graag technische innovaties en nieuwe partners ziet van de nieuwe teams die aansluiten. Daarom haalde Andretti bijvoorbeeld de steun van Cadillac binnen, en keren de komende paar jaren ook Ford en Audi terug naar de Formule 1. Dus wat kan Lucky Sunz op dat gebied bieden?

“Dat is nog ‘too early to tell’”, legt Durand uit. “Onze mogelijke partners zijn nog wat aarzelend omdat ze niet weten of we de aanmelding wel of niet krijgen. Daarna pas kunnen we echt goed nieuwe deals sluiten met bedrijven. Ik wou dat ik nu al naar de FIA kon stappen en zeggen ‘wij brengen deze en deze partners met ons mee’, maar daar is het nog te vroeg voor. Maar we hebben wel gesprekken met erg veel geïnteresseerde partijen.”

Welke partijen dat specifiek zijn wil Durand dan ook niet al te veel informatie over geven. Een ongenoemd bedrijf uit Londen dat al jarenlang erg veel doorstroom van engineers naar de Formule 1 heeft. Een grote fabrikant uit Japan waar de naam opzettelijk niet van wordt aangehaald. Maar één opvallende naam wil Durand wel noemen: Dallara. Het Italiaanse autobedrijf maakt het chassis van Formule 2, Formule 3 en IndyCar, en heeft ook het chassis ontworpen van de huidige Haas F1-auto’s.

En de motor dan? “Zelfde verhaal”, erkent Durand. “Het hangt er helemaal van af wat er de komende tijd allemaal gaat gebeuren met de verschillende teams en leveranciers. De meest voor de hand liggende optie is Alpine, aangezien zij nog geen klantenteam hebben. En het zal op die manier gekozen moeten worden. De FIA zal ook niet willen dat straks het halve veld met Mercedes-motoren rijdt. Maar aan de andere kant kan een team als Mercedes ook erg veel hulp bieden voor een nieuw team. Voorlopig is het gewoon nog too early to tell.”

