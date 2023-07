FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem heeft een tijdsschema bekendgemaakt rondom de aanmelding van de nieuwe Formule 1-teams. Tegen Formula.hu zegt Ben Sulayem dat hij hoopt deze zomer nog met een definitief oordeel te kunnen komen. Het idee is dat er maximaal twee nieuwe teams bij komen.

De soap rondom het toelaten van nieuwe F1-teams speelt al ruim een jaar nu. Andretti Autosport maakte eind 2021 al bekend toe te willen treden tot de Formule 1, maar daar liepen de huidige teams nog niet zo warm voor. Ondanks expliciete steun van Ben Sulayem kwam er maar geen schot in de zaak. Begin dit jaar besloot de FIA daarom niet langer op de Formule 1 te wachten en het heft in eigen hand te nemen. De aanmeldingsprocedure voor nieuwe teams werd geopend in een weinig verhulde poging om Andretti toch op de grid te krijgen.

Met Andretti meldden zich nog meerdere andere teams aan. Hitech en Carlin, bekend uit de junioren series, bevestigden al dat zij ook een plekje op de grid zoeken. Craig Pollock, die eerder BAR oprichtte en de manager van Jacques Villeneuve was, kwam met een nieuw idee genaamd ‘Formula Equal’. En start-up LKY SUNZ vertelde in een uitgebreid interview met ons over hun plannen om ook toe te treden tot de sport. Vanuit de FIA bleef het echter enigszins stil rondom het proces. Er werden geen duidelijke deadlines gecommuniceerd en de procedure werd volledig achter gesloten deuren gevoerd.

Nu geeft Ben Sulayem dan eindelijk toch wat meer informatie over het beoogde tijdspad. “Hopelijk kunnen we volgende maand iets aankondigen”, stelt de FIA-voorzitter. “Het gaat hier over een paar grote namen. We willen niemand uitsluiten of afwijzen zonder dat we alle aanmeldingen grondig doorgenomen hebben. We nemen onze tijd hiermee. De FIA heeft erg hard gewerkt aan dit alles en we hebben met alle teams uitgebreid gesproken over hun aanmelding. We zullen onze uiteindelijke beslissing waarschijnlijk over vier tot zes weken bekend kunnen maken.”

Binnen de Formule 1 staan de teams nog steeds niet echt te springen om een nieuwe toetreding, maar daar laat de FIA zich niet door tegenhouden. “Het gaat hier om serieuze aanmeldingen en veel geld”, vervolgt Ben Sulayem. “Naar mijn idee was het de juiste keuze om dit proces te starten en in het contract staat gewoon dat er twaalf teams kunnen zijn in de Formule 1. Maar we willen natuurlijk ook niet zomaar elk willekeurig team. We willen een topklasse team en we willen een fabrikant. Het liefst heb ik ook echt een nieuwe fabrikant erbij want dat zou goed zijn voor de sport.”

