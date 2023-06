Hitech Grand Prix heeft officieel bevestigd zich aangemeld te hebben voor de Formule 1. Het Britse team hoopt vanaf 2026 deel te nemen. Het team heeft hiervoor een flinke investering gekregen van een miljardair uit Kazachstan.

Hitech is een bekende naam in de motorsport. Het team neemt al deel aan de Formule 2, Formule 3 en Formule 4. Onder andere Nikita Mazepin, Liam Lawson en Ayumu Iwasa hebben in het verleden voor het team gereden.

Eerder had Hitech al bekendgemaakt interesse in de Formule 1 te hebben, maar een officiële bevestiging van de aanmelding bleef nog uit. Nu bevestigt het team wel dat de aanmelding inderdaad geplaatst is, en kondigt meteen aan een flinke financiële boost te hebben gekregen.

Kazachse miljardair Vladimir Kim heeft 25 procent van de aandelen van het team gekocht. De miljardair is actief in onder andere mijnbouw en luchtvaart en is de eigenaar van een van de grootste banken van Kazachstan. De miljardair zegt erg enthousiast te zijn “een samenwerking aan te kunnen gaan met een organisatie die zo succesvol is geweest en zoveel ambitie heeft. Motorsport is al heel erg lang een persoonlijke interesse van mij geweest.”

De ene miljardair voor de andere

Tot voor kort werd het team nog voor een groot deel gefinancierd door Uralkali, het bedrijf van Dmitry Mazepin. Mazepin had ook een groot aandeel in het team. Dit leidde tot de vraag of het team zich wel hield aan de sancties op Russische oligarchen vanuit zowel de Britse regering als de FIA. FORMULE 1 Magazine heeft navraag gedaan bij Hitech of de familie Mazepin nog steeds verbonden is aan de organisatie, maar het team heeft niet op die vragen gereageerd.

