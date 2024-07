Meerdere bronnen melden dat Alpine deze zomer afscheid neemt van teambaas Bruno Famin. De Fransman kwam in juli 2023 aan het roer te staan van de Franse renstal na het ontslag van Otmar Szafnauer. Na de teleurstellende resultaten van de afgelopen maanden zou Alpine nu het vertrouwen willen plaatsen in Oliver Oakes, de teambaas van Hitech GP, een succesvol team in de Formule 2 en de Formule 3.

Het vertrek van Szafnauer zorgde destijds voor de nodige ophef in de paddock. Niemand verwachtte het ontslag van de Amerikaan, die in 2021 was overgekomen van Aston Martin. Vice-president en motorbaas Bruno Famin werd aangesteld als interim-teambaas, maar mocht zijn taken dit jaar behouden.

Onder leiding van Famin kende Alpine tot nu een matig seizoen. Ondanks de nodige verbeteringen ten opzichte van de eerste paar races, staat het team slechts achtste in het constructeurskampioenschap. Waar coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon vorig jaar al zevenenveertig punten hadden verzameld rond deze tijd, staat de teller nu op negen.

Oliver Oakes

Naar verluidt wordt Bruno Famin om die reden de deur gewezen; na de zomerstop zou hij zijn taken als teambaas moeten neerleggen. De Fransen zouden hun oog hebben laten vallen op Oliver Oakes, de 36-jarige captain van juniorenteam Hitech GP. Oakes – een ondernemer en oud-coureur – behaalde al meerdere successen met de Britse renstal.

Hitech GP-teambaas Oliver Oakes tijdens de Formule 2-race in Barcelona eerder dit jaar (Getty Images)

