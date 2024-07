Esteban Ocon kijkt uit naar zijn volgende Formule 1-avontuur met Haas in 2025. De Franse coureur verruilt Alpine voor het Amerikaanse team, en wordt de teamgenoot van Oliver Bearman. Ocon verheugt zich erop om samen met wat de Fransman zelf omschrijft als een “toekomstig wereldkampioen” te racen.

Op donderdag werd bekend dat Esteban Ocon een meerjarig contract met Haas heeft getekend. De Fransman verlaat aan het einde van 2024 Alpine, en wordt in 2025 de nieuwe teamgenoot van debutant Oliver Bearman. Ocon kijkt in ieder geval al erg uit naar zijn nieuwe baan.

“Het is natuurlijk geweldig om er eindelijk over te kunnen praten”, zegt de Fransman, tegen Formula1.com. “Het is een spannende uitdaging die voor ons ligt. Het team zit momenteel enorm in de lift en dat willen ze graag zo houden.” Haas staat momenteel zevende in het constructeurskampioenschap, met een voorsprong van 18 punten op Ocons huidige werkgever Alpine.

Ocons samenwerking met Bearman

Ook de “grootse” toekomstplannen van het Amerikaanse team overtuigden de Franse coureur om naar Haas over te stappen. “Ik heb duidelijk een lange geschiedenis met Ayao (Komatsu, Haas-teambaas, red.), die mijn eerste race-ingenieur in de Formule 1 was, en hij heeft me overtuigd van zijn plan over waar ze naartoe willen. Het is spannend, het is een nieuwe uitdaging voor mij, waar ik erg naar uitkijk. En ook om samen met Ollie (Bearman, red.) te racen. Hij is een geweldig jong talent. Veel mensen zeggen dat hij een toekomstig wereldkampioen is.”

Oliver Bearman maakt in 2025 zijn debuut in de Formule 1 bij Haas. De huidig Formule 2-coureur reed al eerder tijdens vrije trainingen voor het team, en verving Carlos Sainz bij Ferrari tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. “Ik denk niet dat Ollie mijn hulp ergens bij nodig heeft”, vertelt Ocon daarom alvast. “Hij heeft waarschijnlijk meer ervaring met het team dan ik volgend jaar zal hebben. Ik zal hem waarschijnlijk veel meer dingen moeten vragen! Ik hoef hem geen tips te geven, dat komt er niet van.”

