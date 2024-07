Oliver Bearman weet wel waarom Haas voor hem als hun 2025-coureur heeft gekozen. De Amerikaanse renstal keek volgens de Brit zelf vooral naar zijn rijkunsten tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Bearman beleeft namelijk een moeizaam Formule 2-jaar, maar begrijpt nog niet helemaal waardoor dat precies komt.

Bearman liet tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië als vervanger van Carlos Sainz een goede indruk achter. De jonge Brit werd zevende tijdens zijn Formule 1-debuut. In zijn eigen raceklasse, de Formule 2, gaat het minder van een leien dakje voor Bearman. Daar staat hij dertiende in het kampioenschap, met slechts 34 punten.

De toekomstige Haas-coureur denkt daarom dat zijn Formule 1-race de doorslag gaf voor het Amerikaanse team om voor Bearman te kiezen. “Ik denk dat Saoedi heeft laten zien waartoe ik in staat was”, blikt Bearman nog één keer terug op zijn debuutrace. “Het heeft laten zien dat rookies en mensen met minder ervaring echt niet zo ver achterlopen op de andere coureurs. Ik ben blij dat Saoedi is gebeurd, want ik denk dat het een grote bijdrage heeft geleverd aan waarom ik hier nu ben.”

Formule 2-jaar verloopt moeizaam

De reservecoureur van Ferrari geeft eerlijk toe dat het verloop van zijn Formule 2-seizoen te wensen overlaat. Hij kwalificeerde zich bij de eerste acht rondes in de opstapklasse slechts twee keer op de eerste rij. Bearman was verder betrokken bij botsingen in Bahrein, Melbourne en Silverstone, en had pech in Monaco en Imola. “Ik heb het gevoel dat ik op een hoger niveau presteer dan ooit, maar dan kom ik aan in Barcelona en eindig ik letterlijk als laatste. Vorig jaar won ik de race met drie seconden”, benadrukte Bearman zelf ook.

De jonge Brit weet echter nog niet waarom zijn Formule 2-seizoen zo moeizaam verloopt. “Ik hoop dat ik de inconsistentie aan iets anders kan wijten dan aan mezelf, want ik heb eerlijk gezegd het gevoel dat ik beter presteer dan ooit”, aldus Bearman. “Dat is ook logisch, want ik heb nu ook meer ervaring.”

