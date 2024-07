Esteban Ocon heeft een meerjarig contract getekend bij het team van Haas. Dat heeft de Amerikaanse renstal op donderdag bevestigd. De Fransman wordt hiermee de nieuwe teamgenoot van rookie Oliver Bearman, en vervangt Kevin Magnussen. Eerder werd al bekend dat de Deen het team zou verlaten.

“Ik ben verheugd dat we Esteban Ocon voor ons hebben kunnen winnen,” laat Haas-teambaas Ayao Komatsu weten middels een persbericht. “Ik ben me natuurlijk al lang bewust van zijn talenten en onze persoonlijke geschiedenis gaat terug tot Esteban’s eerste rit in een Formule 1-auto – ik was die dag zijn race-engineer bij Lotus. Sindsdien is hij uitgegroeid tot een gevestigde naam in de Formule 1 en natuurlijk een Grand Prix-winnaar. De ervaring die hij meebrengt is cruciaal voor de ontwikkeling van ons team.”

Met het contract voor Esteban Ocon krijgt Haas in 2025 een compleet nieuwe line-up. Huidig Haas-coureur Nico Hülkenberg maakte in april al bekend naar Sauber over te stappen. Haas kondigde daarop aan dat Oliver Bearman, momenteel reservecoureur bij Ferrari en actief in de Formule 2, de Duitser gaat vervangen. “Het is enorm belangrijk dat we een ervaren coureur naast Oliver Bearman zetten”, vervolgde Komatsu. “Maar tegelijkertijd is Esteban pas 27 jaar – hij is nog jong en heeft ook nog veel te bewijzen. Ik denk dat we zo een hongerige en dynamische combinatie van coureurs hebben.”

‘Geweldig project’

“Ik ga me straks aansluiten bij een zeer ambitieus raceteam”, reageerde Ocon. “Ik wil Gene Haas en Ayao Komatsu bedanken voor hun vertrouwen en steun, en voor onze eerlijke gesprekken van de afgelopen maanden. Haas heeft duidelijke doelen voor de toekomst, en ik kijk er erg naar uit om met iedereen in Kannapolis, Banbury en Maranello te werken, en deel uit te maken van dit geweldige project.”

Ocon rijdt sinds 2020 bij het Franse Alpine. Tijdens de Hongaarse Grand Prix in 2021 beleefde de Fransman zijn hoogtepunt bij het team uit Enstone, toen hij zijn allereerste Grand Prix-overwinning verzegelde. Het was tevens de eerste overwinning voor Alpine. De laatste tijd botert het echter niet meer tussen Ocon en Alpine, waardoor het team eerder al bekend maakte niet verder te willen met de coureur uit Évreux.

De Fransman vervangt vanaf 2025 Kevin Magnussen. De Deen rijdt sinds 2022 weer bij Haas, na een korte afwezigheid uit de Formule 1. Hij werd de vervanger van de Russische Nikita Mazepin, nadat het Amerikaanse team in 2021 geen enkel punt wist te pakken voor het constructeurskampioenschap. Magnussen werd onthaald als de grote verlosser voor Haas, en wist gelijk vijfde te worden bij zijn eerste race terug achter het stuur. In het huidige seizoen kan hij zich echter niet meten met Nico Hülkenberg.

