Verschillende bronnen in de paddock beweren dat de Belgische Grand Prix de laatste is voor Sergio Pérez binnen de stal van Red Bull. Maar hoe werkt dat eigenlijk met prestatieclausules? “Als dit is opgenomen in het contract, dan is het slechts een formaliteit”, weet topsportmanager Bas Schothorst.

“Ik denk dat heel veel mensen al verbaasd waren dat hij een tweejarige verlenging kreeg”, zegt oud-coureur Schothorst in de podcast Formule 1 Paddockpraat. “Dat was al heel opmerkelijk gezien zijn vorm. Maar een contract van twee jaar hoeft niet altijd een contract van twee jaar te zijn. Er zit altijd een clausule in die prestatiegericht is. Je moet als team kunnen voorkomen dat iemand die het niet goed doet, in die stoel blijft zitten. Dus er zitten escapes in een contract en dat is bij hem ook het geval. Je kunt die clausules zo uitgebreid maken als je wil, maar als je hier gebruik van willen maken is het slechts een formaliteit.”

“Ik denk dat het besluit al genomen is”, vult Frank Woestenburg aan. “Uiteindelijk kunnen ze ook niet meer anders, ook gezien de stand in het constructeurskampioenschap. De voorsprong op McLaren en Ferrari is geslonken en je kunt je als team niet veroorloven om dat te verspelen. Ook al neemt Pérez veel sponsorgeld mee.”

Daar zitten volgens Schothorst nog wel wat haken en ogen aan. “Ook daar liggen nog wel wat contracten aan ten grondslag met escape clausules die gerelateerd zijn of Pérez wel of niet rijdt.”

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcast of Youtube.



