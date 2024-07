Terwijl de verschillende Formule 1-teams hun motordeals voor de toekomst veiligstellen, heeft Alpine nog altijd geen duidelijke richting gekozen. De Franse renstal opereert van oudsher als fabrieksteam, maar flirt sinds kort met het idee om de krachtbronnen elders in te kopen. Dat biedt kansen voor General Motors en Andretti, die nog steeds op zoek zijn naar een plekje op de grid; komt er een samenwerking met Alpine?

Voorlopig staan er vanaf 2026 vijf motorleveranciers op de grid: Mercedes, Ferrari, Honda, Audi en Ford/Red Bull Powertrains. Renault, dat sinds jaar en dag de motoren voor fabrieksteam Alpine levert, twijfelt aan de toekomstige deelname. Naar verluidt hebben de Fransen al een onderzoek gestart naar alternatieve doeleinden voor de fabriek in Viry.

Alpine en GM

Waar Mercedes al enige tijd op pole staat om in de toekomst motoren te leveren aan Alpine, zou General Motors nu ook van zich hebben laten horen. De Amerikaanse autogigant – in de gedaante van Cadillac – verbond zich eerder aan het Formule 1-team van Andretti. De FOM weigerde Andretti echter deel te laten nemen aan de koningsklasse – het team werd aangespoord te investeren in een bestaand team, zoals Alpine.

Het Duitse Auto, Motor und Sport meldt dat Renault en General Motors nu een samenwerking overwegen. De Amerikanen hebben immers nog steeds de wens om vanaf 2028 op de grid te staan. Als de Fransen straks de kosten kunnen delen met GM, blijft het ongetwijfeld lucratief om Alpine zelf van motoren te voorzien. Dat biedt ook kansen voor Andretti, dat via GM een aandeel kan krijgen in een eigen Formule 1-team. Renault-topman Luca de Meo heeft immers duidelijk gemaakt dat hij het team niet in zijn geheel wil verkopen.

