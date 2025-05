Nadat hij daags na de GP van Miami plotseling opstapte als teambaas van Alpine, is Oliver Oakes dit weekend wél gewoon in Imola te vinden. De Brit nam om ‘persoonlijke redenen’ afscheid van het team uit Enstone en droeg zijn taken over aan topadviseur Flavio Briatore. Later werd zijn vertrek gelinkt aan de arrestatie van zijn broer William, maar dat weerhoudt Oakes er duidelijk niet van om de GP van Emilia-Romagna bij te wonen.

Oliver Oakes was in aanloop naar de Grand Prix op Imola aanwezig in de support-paddock voor de Formule 2- en Formule 3-teams. Niet verrassend, aangezien hij nog steeds eigenaar is van Hitech GP, het Britse team dat actief is in meerdere opstapklassen, waaronder de juniorformules. Zijn banden met het Formule 1-team van Alpine heeft hij, ondanks gematigde successen in het afgelopen seizoen, na de GP van Miami verbroken.

William Oakes

De Engelse krant The Telegraph meldde in de nasleep van het raceweekend in Florida dat zijn vertrek mogelijk te maken had met de arrestatie van zijn jongere broer William. De Engelsman, die mede-directeur is bij Hitech GP, werd opgepakt met een grote hoeveelheid contant geld. Niet lang daarna werd hij aangeklaagd voor het ‘overdragen van crimineel vermogen’. Het voorval legde de omstreden geschiedenis van Hitech bloot.

Het Britse raceteam was immers lange tijd in handen van de Russische oligarch Dmitry Mazepin, vader van voormalig Formule 1-coureur Nikita Mazepin. Na de Russische invasie van Oekraïne nam Oliver Oakes het volledige eigenaarschap over. Sinds de arrestatie van zijn broer gingen er geruchten dat de 37-jarige Engelsman zich in Dubai zou verschuilen – maar nu is hij dus ‘gewoon’ aanwezig in Imola.

