Het plotselinge opstappen van Alpine-teambaas Oliver Oakes zorgde voor veel verwarring in de paddock. Niet alleen omdat zijn vertrek volgde op de arrestatie van zijn broer, maar ook omdat het team niet direct een vervanger aanwees. Topadviseur Flavio Briatore, die in het verleden al aan de touwtjes trok in Enstone, zou zijn taken overnemen, maar werd niet officieel benoemd tot Alpine-teambaas. Inmiddels is racedirecteur Dave Greenwood naar voren geschoven, al blijft Briatore oppermachtig.

“Alpine-racedirecteur Dave Greenwood is aangesteld als teamvertegenwoordiger,” verduidelijkte het team in aanloop naar de GP van Emilia-Romagna. Vanaf heden heeft hij voor ‘administratieve doeleinden met alle relevante belanghebbenden’ de leiding. Toch blijft Flavio Briatore de de facto teambaas van Alpine. “Hij heeft de volledige leiding, inclusief de taken die voorheen door Oliver Oakes werden vervuld,” benadrukte de Franse renstal.

Volgens BBC Sport is er een reden waarom Briatore geen officiële teambaas mag worden. “Hij is geen staflid en is niet in het bezit van een Formule 1-licentie, zoals vereist is van mensen met een dergelijke bevoegdheid volgens de FIA-personeelsregistratie,” meldde het Britse medium. De 75-jarige Italiaan werd op consultancybasis aangenomen door Renault-CEO Luca de Meo en werkt dus eigenlijk voor het moederbedrijf. In de ogen van de FIA is hij daarom niet verantwoordelijk voor het team.

Crashgate-schandaal

“Racedirecteur Dave Greenwood is de toegewijde verantwoordelijke persoon,” reageerde Alpine desgevraagd. Op de vraag waarom Briatore geen staflid of licentiehouder is, verklaarde het team dat hij ‘uitvoerend adviseur en consultant’ blijft. “Er is verder niets aan de hand, er valt niets in te lezen. Alpine heeft voldaan aan alle wettelijke vereisten met betrekking tot het vertrek van de heer Oakes en heeft de bijgewerkte personeelsregistratie ingediend.”

Feitelijk is het de tweede keer dat Briatore aan de macht komt bij Alpine. Eerder zwaaide hij met de scepter bij het toenmalige Benetton en Renault. Met legendarische coureurs als Michael Schumacher en Fernando Alonso won hij meerdere kampioenschappen, al kennen we Briatore tegenwoordig vooral van zijn aandeel in crashgate. De Italiaan droeg coureur Nelson Piquet Jr. in 2008 op om opzettelijk te crashen. De safety car die daarop volgde, hielp Alonso de race te winnen. Het leverde Briatore een levenslange schorsing op, al sprak een Franse rechtbank hem later vrij, waardoor hij een rentree kon maken bij het huidige Alpine.

Dave Greenwood is de nieuwe hoofdvertegenwoordiger van Alpine, maar achter de schermen zwaait Flavio Briatore met de scepter (Getty Images)

