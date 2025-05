Het plotselinge vertrek van Alpine-teambaas Oliver Oakes heeft mogelijk te maken met de arrestatie van zijn broer, William Oakes. Daags voor het raceweekend in Miami werd hij opgepakt met grote hoeveelheden contant geld. Een dag later werd hij aangeklaagd wegens het ‘overdragen van crimineel vermogen’. William Oakes is mededirecteur van Hitech Grand Prix, het raceteam van zijn broer.

Afgelopen dinsdag maakte Alpine bekend dat teambaas Oliver Oakes per direct zijn functie neerlegt. Topadviseur Flavio Briatore nam zijn rol over bij het team uit Enstone. Later bevestigde Alpine dat Oakes’ vertrek verband hield met persoonlijke redenen. Van interne onenigheid, bijvoorbeeld met Briatore, zou geen sprake zijn. Inmiddels meldt The Telegraph dat het vertrek van Oakes mogelijk verband houdt met de arrestatie van zijn broer.

Hitech Grand Prix

William Oakes is mededirecteur van Hitech Grand Prix, het raceteam dat eerder werd geleid door Oliver Oakes. Laatstgenoemde was, voordat hij in augustus vorig jaar de overstap maakte naar Alpine, teambaas van de Britse renstal. Terwijl hij zich afgelopen weekend in Miami bevond voor de Grand Prix, werd zijn broer William aangeklaagd wegens het ‘overdragen van crimineel vermogen’. Donderdag werd hij al gearresteerd met grote hoeveelheden contant geld op zak. Oliver liet daarop zijn mediaverplichtingen op zondag verstek gaan en zou direct naar Dubai zijn gevlogen. Dinsdag volgde het nieuws dat hij aftrad als teambaas.

Hitech Grand Prix was tot kort voor de Russische invasie van Oekraïne grotendeels in handen van de Russische oligarch Dmitry Mazepin, de vader van voormalig Formule 1-coureur Nikita Mazepin. Het is algemeen bekend dat deze nauwe banden heeft met het Kremlin. Vlak na de invasie nam Oliver Oakes het volledige eigenaarschap over. Naar verluidt was er echter nooit sprake van een formele deal; Mazepin zou zijn aandelen simpelweg hebben opgegeven. Oakes zou daarbij als een vermeend gevolmachtigde hebben opgetreden voor de Russische oligarch.

