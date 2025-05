Ralf Schumacher, voormalig Formule 1-coureur en tegenwoordige analist, vindt Flavio Briatore te oud voor zijn nieuwe rol als Alpine-teambaas. De Italiaanse zakenman nam na het onverwachte vertrek van Oliver Oakes de taken over van de Brit. Ook Franco Colapinto kreeg een nieuwe baan als vervanger van Jack Doohan, een keuze die Schumacher wel begrijpt: ‘Doohan is gewoon niet goed genoeg voor de Formule 1’.

Alpine maakte afgelopen dinsdag bekend dat Oliver Oakes is gestopt als teambaas. Topadviseur Flavio Briatore neemt de taken van de vertrokken Brit over. De Italiaanse zakenman kwam nog geen dag later met een statement, waarin hij duidelijk maakt dat Oakes niet vanwege interne meningsverschillen is vertrokken.

“Zijn keuze wordt ten onrechte gelinkt aan een meningsverschil of afwijkende denkbeelden. Dat is ver van de waarheid”, legt Briatore uit. “Oliver Oakes en ik hebben een uitstekende relatie en delen dezelfde ambities om Alpine weer naar de top te brengen.” De aanstelling van Briatore ging ook gelijk gepaard met een ontslag voor Jack Doohan. De Alpine-coureur werd per direct vervangen door Franco Colapinto.

Voormalig F1-coureur Ralf Schumacher snapt wel waarom Alpine Doohan heeft teruggezet naar een rol als reservecoureur. “Het is een aardige jongen, maar hij is gewoon niet goed genoeg voor de Formule 1”, zegt de analist tegen Sky Deutschland. “Briatore gelooft in Colapinto, en hij brengt daarbij ook nog heel veel (sponsor)geld met zich mee.”

‘Te oud’

Over Briatore zelf heeft Schumacher een hele andere mening. De zesvoudig Grand Prix-winnaar bestempelt de Italiaan als ‘te oud’ voor de rol van teambaas. “In zijn rol als adviseur en met zijn ervaring, deed hij het echt geweldig”, vervolgt Schumacher. “Maar hij is te oud om een elke dag als teambaas te werken.” Briatore werkte eerder al als teambaas van Renault, de voormalige naam van Alpine. “Flavio zal altijd zijn eigen ding doen. Daarom is Oliver Oakes ook weg. Flavio heeft daar echter geen enkel probleem mee. Van wat ik heb gehoord, doet Flavio alles zelf, maar dat hoop ik niet.”

