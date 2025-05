Oliver Oakes stopte dinsdag als teambaas van Alpine. Het nieuws kwam geheel onverwacht, maar werd direct gelinkt aan de daaropvolgende promotie van test- en reservecoureur Franco Colapinto. Oakes was immers een groot voorstander van Jack Doohan, die zijn stoeltje verloor aan de jonge Argentijn. Topadviseur Flavio Briatore, die de taken van teambaas op zich neemt en Colapinto altijd heeft gesteund, ontkent echter dat het vertrek van Oakes het gevolg is van interne onenigheid.

“De afgelopen vierentwintig uur is er veel gezegd en geschreven over de beslissing van Oliver Oakes om te stoppen als teambaas”, reageerde Briatore in een statement op sociale media. “Zijn keuze wordt ten onrechte gelinkt aan een meningsverschil of afwijkende denkbeelden. Dat is ver van de waarheid. Oliver Oakes en ik hebben een uitstekende relatie en delen dezelfde ambities om Alpine weer naar de top te brengen. We respecteren zijn beslissing en accepteren zijn ontslag. Hij heeft persoonlijke redenen om zijn taken neer te leggen; die hebben niets met het team te maken”.

‘Ik geloof in Enstone’

“Ik blijf me inzetten voor Alpine”, verzekerde Briatore tot slot, “samen met het sterke management dat we inmiddels hebben opgebouwd. We werken keihard aan verbeteringen, terwijl we ons voorbereiden op het seizoen 2026”. Briatore was in het verleden al teambaas bij Alpine. Met Michael Schumacher en Fernando Alonso veroverde hij meerdere titels, maar door zijn aandeel in crashgate in 2008 moest hij de Formule 1 noodgedwongen verlaten.

Oliver Oakes bevestigde in een korte reactie dat hij nog altijd een goede band heeft met Briatore. “Het was een waar genoegen om de leiding te nemen in Enstone – wat een team en wat een plek”, aldus de 37-jarige Brit. “Ik heb de persoonlijke keuze gemaakt om mijn ontslag in te dienen. Flavio (Briatore, red.) is als een vaderfiguur voor mij geweest; hij heeft me vanaf het begin gesteund. Alles is gereed om dit team vanaf 2026 terug te brengen naar waar het thuishoort. Ik geloof in Enstone”, besloot Oakes.



