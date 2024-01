Hij bakte er niks van in de Formule 1 en heeft een inreisverbod voor Europa. En toch denkt Nikita Mazepin nog altijd eens een rentree te kunnen maken in de koningsklasse. “Die droom geef ik niet op.”

Mazepin werd in februari 2022 door het team van Haas aan de kant gezet. De renstal verbrak ook de banden met toenmalig hoofdsponsor Uralkali. Dat alles volgde op de inval van het Russische leger in buurland Oekraïne. De coureur spande na zijn ontslag rechtszaken aan tegen Haas om compensatie te eisen. Tegen hem geldt nog altijd een inreisverbod in Europa.

Desalniettemin denkt Mazepin, inmiddels actief in de Asian Le Mans series, dat er nog altijd een toekomst voor hem is in de Formule 1. “Ik zorg ervoor dat ik topfit ben voor het moment waarop de deur naar F1 zich weer opent”, klinkt het tegenover het Russische portal Championat.

Dat hij geen moment indruk maakte als coureur in de koningsklasse, deert hem niet. “Op de laatste testdag voor de seizoenstart in 2022 was ik sneller dan Mick Schumacher”, verweert hij zich. Kijken naar Formule 1 doet hem naar eigen zijn pijn. “Zeker in Europa, omdat ik dicht bij ben. En ik er nog altijd niet naartoe mag.”

In de paddock mist niemand noch hem, noch zijn rijkunsten. Gezien de voortdurende bezetting van Rusland in Oekraïne, zijn magere prestaties in F1 en een wachtkamer vol jong racetalent lijkt een rentree van Mazepin op het hoogste niveau dan ook niet meer dan wensdenken van hemzelf.

Lees hier hoe het Formule 1-seizoen 2023 verliep