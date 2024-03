Cultheld, een populaire Netflix-ster met kleurrijk taalgebruik en sinds de entree in 2016 het boegbeeld van Haas in de Formule 1: Günther Steiner was het allemaal. Begin januari kreeg hij na acht jaar zijn congé bij de Amerikaanse renstal. “Het was een heel kort gesprek.”

De normaal gesproken zo rustige wintermaanden in de Formule 1 werden koud in het nieuwe jaar opgeschud door het onverwachte vertrek van Günther Steiner, tot dan de op twee na langstzittende teambaas in de sport achter Christian Horner en Toto Wolff. Ondanks het recente draaideurbeleid in de paddock kwam het nieuws als een schok, omdat de Italiaan niet zomaar een ingehuurde manager was maar het hart en de ziel van Haas F1.

De Italiaan werkte in de Verenigde Staten waar hij een groeiend bedrijf in composietmaterialen runde, toen hij de renstal oprichtte vanaf een blanco vel papier. Hij bedacht het concept voor een kleine fulltime staf en daarbij zoveel mogelijk onderdelen te betrekken van toeleveranciers Ferrari en Dallara. Met dat plan overtuigde Steiner (58) machinebouwmagnaat Gene Haas het F1-project te financieren.

Haas komt goed uit de startblokken

Haas maakte een sensationele start met de zesde plaats van Romain Grosjean bij zijn debuut in Australië in 2016. Twee jaar later eindigde het team op een opmerkelijke vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Daarna zakte de renstal weg toen andere teams wel progressie boekten en in 2020 kwam de uitdaging van Covid hard aan bij Haas.

In 2023 zakte het team naar de tiende en laatste plaats in het kampioenschap, ondanks dat de auto’s een goede snelheid over één ronde lieten zien. Net toen Steiners laatste driejarige contract eind december afliep, kreeg hij van eigenaar Haas te horen dat het voor hem einde oefening was. “Hij belde me op”, zegt Steiner. “Het kwam uit het niets. Ik had zoiets van: Oké, wat wil je me vertellen? ‘Ik wil het contract niet verlengen’. Waarop ik zei: Uiteindelijk is het jouw beslissing, het is jouw team en het contract loopt af, wat kan ik doen? Denk ik dat het goed is of niet? Wat ik ook zeg, je zult het er niet mee eens zijn. Dus laat het daarbij’.”

“Het was een heel kort gesprek”, herinnert Steiner zich. “Verder geen grote discussie of zo. Het was ook heel vreemd. Je werkt tien jaar met iemand samen en dan word je gebeld, dat is raar. Ik was verder oké, ik ga gewoon verder, het is prima.”

Meningsverschil tussen Steiner en Haas

De teambaas en eigenaar hadden een fundamenteel meningsverschil over hoe het nu verder moest. Steiner kon maar al te goed zien hoe de directe rivalen van het team hun fabrieksinfrastructuur aan het opvoeren waren en streefde dan ook naar meer investeringen om bij te blijven. Haas was ondertussen van mening dat zijn team meer kon bereiken met de middelen die het al had. “Er moest iets veranderen”, aldus Steiner. “Ik zeg niet dat Haas het verkeerd deed – alle anderen deden het goed. De Formule 1 is veranderd van toen Haas begon tot waar het de afgelopen vijf jaar naartoe is gegaan. Het is een compleet ander speelveld, het zijn allemaal sterke teams. Als je de sport begrijpt, moet je gewoon je ogen openen en kijken naar wat de anderen doen. En Haas doet dat niet. Op een gegeven moment kom je nergens meer met deze aanpak. Het is gewoon niet meer representatief.”

