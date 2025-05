Na Jack Doohan zijn ook Oliver Bearman en Gabriel Bortoleto uitgevallen tijdens de Grand Prix van Miami. Bij beide coureurs begaf de Ferrari-motor het, waardoor ze hun race voortijdig moesten beëindigen.

Ondanks de twee uitvalbeurten volstond een Virtual Safety Car en was een reguliere Safety Car niet nodig. “Oh my god. I lost everything”, was de veelzeggende reactie van Oliver Bearman. Gabriel Bortoleto zei op zijn beurt: “Mate, my engine is failing. I cannot drive like this.”

