De reis naar de GP Canada ging voor Sauber-coureur Gabriel Bortoleto niet zonder slag of stoot. Het was zelfs even de vraag of de Braziliaan überhaupt het land in zou mogen, nadat zijn paspoort werd gestolen in Zürich. Tijdens een dinertje na een bezoek aan de Sauber-fabriek, maakten dieven zich de rugzak van Bortoleto buit. Onder meer zijn paspoort en race-uitrusting waren zo verdwenen.

Het scheelde niet veel of Gabriel Bortoleto had het Grand Prix-weekend in Montréal moeten missen. De Braziliaanse coureur werd slachtoffer van een vervelend incident, waarbij tijdens een diner in het Zwitserse Zürich zijn auto werd opengebroken en zijn rugzak werd gestolen. De dieven hadden een aardige buit te pakken, want onder meer het paspoort, de laptop en de race-uitrusting van Bortoleto zaten erin. De coureur was in Zwitserland, vanwege een bezoek aan de Sauber-fabriek in Hinwil.

Gestolen paspoort

“Ik was in Zwitserland aan het dineren en tijdens het eten is mijn auto opengebroken en is mijn rugzak gestolen”, vertelt Bortoleto zelf aan het Braziliaanse Band. “In die tas zat alles: mijn paspoort, mijn laptop, al mijn racespullen”. Vooral omdat Bortoleto’s paspoort was gestolen, kwam zijn deelname aan de race in Canada even in gevaar. “Het was even chaos, maar we hebben de dader weten te vinden”, vervolgt een opgeluchte Sauber-coureur. “Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Ik heb mijn paspoort terug. We hebben niet alles teruggevonden, maar in elk geval wel een deel.”

Bortoleto is momenteel bezig aan zijn debuutseizoen als coureur voor Sauber. De Braziliaan kon nog geen punten pakken voor het Zwitserse team, en heeft als voorlopig beste resultaat zijn twaalfde plek in Spanje. De Sauber-coureur reed de zestiende en dertiende snelste tijd tijdens de eerste twee vrije trainingen in Canada.

