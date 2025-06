FIA-steward Derek Warwick is voor één race geschorst na zijn controversiële uitspraken over Max Verstappen. De voormalig Formule 1-coureur noemde in de nasleep van de GP Spanje onder meer de tijdstraf van Verstappen terecht. Warwick mag daardoor niet aan de slag als steward tijdens de GP Canada, maar pakt zijn taken wel weer op in Oostenrijk.

Warwick deed zijn uitspraken over de viervoudig wereldkampioen tegenover een goksite. De Brit werd gevraagd naar zijn mening over de veelbesproken aanvaring tussen Max Verstappen en George Russell in de slotfase van de race in Barcelona. De steward bestempelde de tijdstraf van de Nederlander als terecht, al ontkent hij dat Verstappen een nog zwaardere straf had moeten krijgen. “Wat mij betreft was deze straf perfect”, vertelde Warwick aan Plejmo.

De FIA vindt echter dat Warwick helemaal niet zijn mening had moeten geven als steward. Het bestuursorgaan grijpt daarom in met een eenmalige schorsing van de Brit. De FIA hoopt om zo alle beschuldigingen van partijdigheid te weerleggen. “Naar aanleiding van recente ongeoorloofde uitspraken in de media heeft de FIA besloten om Derek Warwick te schorsen als rijderssteward voor de Grand Prix van Canada dit weekend”, aldus de officiële verklaring van de FIA.

“Hij wordt vervangen door Enrique Bernoldi, die voor de rest van het evenement zal optreden vanuit het Remote Operations Centre in Genève”, gaat de verklaring verder. “Na overleg erkent Derek dat zijn opmerkingen onverstandig waren in zijn rol als FIA-steward en hij heeft zijn excuses aangeboden. Derek zal zijn taken als steward tijdens de komende Grand Prix van Oostenrijk hervatten.”

Herbert

Warwick is niet de eerste steward die door de FIA op de vingers wordt getikt vanwege ongeautoriseerde uitspraken. Eerder moest Johnny Herbert zelfs zijn taken als FIA-steward beëindigen voor het geven van meerdere interviews aan vergelijkbare websites. Eind januari oordeelde de FIA dat de taken van de voormalig Britse coureur niet meer ‘verenigbaar’ waren met Herberts werk als analist.

