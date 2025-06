Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert kwam vorig jaar onder vuur te liggen omdat hij, naast zijn werk als FIA-steward, openlijk kritiek uitte op Max Verstappen. Inmiddels is de Brit steward-af, mede omdat zijn baan bij de FIA ‘onverenigbaar’ bleek met zijn rol als verslaggever. Nu is er opnieuw een steward die zich publiekelijk uitlaat over Verstappen; de 70-jarige Derek Warwick, eveneens een Britse ex-coureur.

Net als Johnny Herbert gaf Derek Warwick zijn mening op een goksite. Alvorens hij tijdens de aankomende GP van Canada als FIA-steward fungeert, velde hij tegenover Plejmo zijn oordeel over Max Verstappen. Zo verklaarde Warwick dat hij de tijdstraf en de strafpunten die de Nederlander tijdens de afgelopen Spaanse GP kreeg opgelegd, terecht vond.

‘Perfecte straf’

“Ik denk dat iedereen zich moet realiseren dat een coureur als Verstappen het gewend is om te winnen”, aldus de FIA-steward. “Dan is het erg moeilijk wanneer dingen tegenzitten, helemaal als je op papier de race had kunnen winnen. We weten allemaal dat hij een winnaar is, maar had hij moeten doen wat hij deed, in bocht 5 met George Russell? Absoluut niet. Kreeg hij daar een straf voor? Ja.” Warwick was zelf geen steward tijdens het raceweekend in Barcelona, maar staat volledig achter de beslissingen van zijn collega’s. Daarbij ontkent hij dat Verstappen zwaarder gestraft had moeten worden.

“Sebastian Vettel kreeg in Bakoe ooit een drive-through-penalty van tien seconden na een incident met Lewis Hamilton“, herinnerde Warwick zich. “Toen reed hij opzettelijk tegen Lewis aan. Terwijl als je deze video bekijkt, lijkt het mij duidelijk dat hij (Verstappen, red.) alleen zijn momentum gebruikte om Russell weg te duwen – hij draaide zelfs van hem weg. Er zijn veel mensen die vinden dat hij geschorst had moeten worden, als voorbeeld voor alle jonge karters die naar hem opkijken. Waarschijnlijk hebben die mensen ook gelijk, maar wat mij betreft was deze straf perfect.”

FIA-steward Derek Warwick baart opzien nadat hij zich publiekelijk uitliet over Max Verstappen (Getty Images)

