Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert vertrekt als steward bij de FIA. Dat maakt de FIA op woensdag bekend. Herbert deed naast zijn taken als FIA-steward ook dienst als analist. Volgens het bestuursorgaan zijn de taken van de Brit niet langer verenigbaar.

Herbert werkte sinds 2010 bij de FIA, het jaar waarin voormalig coureurs voor het eerst bij het bestuursorgaan aan de slag mochten. De afgelopen vijftien jaar was de Brit steward bij meerdere Formule 1-races. Zo was Herbert ook één van de stewards van dienst tijdens de clash tussen Max Verstappen en Lando Norris bij de Grand Prix van Oostenrijk in 2024.

“Met grote spijt kondigen we vandaag aan dat Johnny Herbert niet langer de positie van Formule 1-steward zal bekleden voor de FIA”, luidt het officiële persbericht. “Johnny wordt alom gerespecteerd en bracht onschatbare ervaring en expertise mee in zijn rol. Echter, na overleg, werd er door beide partijen besloten dat zijn taken als FIA-steward en als media-analist onverenigbaar zijn. We bedanken hem voor zijn dienst en wensen hem al het goeds voor de toekomst.”

Consistentie

Herbert raakte in 2024 al meerdere keren opspraak door zijn uitspraken in de media. Daarnaast kwam er ook veel kritiek op de FIA zelf. Meerdere prominenten, waaronder George Russell, Zak Brown en Jos Verstappen, vroegen om meer consistentie en professionalisering bij de stewards.

“Het zou helpen als er een vaste pool komt met stewards. En ook geen voormalig Formule 1-coureurs meer”, vertelde Jos Verstappen in een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine. “Gewoon mensen die meer afstand hebben en minder belangen, maar die tegelijkertijd wel snappen wat de sport inhoudt. Met iedere keer dezelfde stewards ga je ook meer dezelfde beslissingen krijgen. Meer consistentie dus, dat is gewoon beter. De FIA is aan zet. Daar moet men een stapje bij zetten qua professionaliteit.”

De FIA lijkt met het vertrek van Herbert deels gehoor te geven aan de oproep van Verstappen.

