De vierde wereldtitel van zijn zoon voelde ook voor Jos Verstappen anders dan de vorige. Van grenzeloze euforie was dit keer geen sprake. De wisselende prestaties en de politiek achter de schermen hadden hun weerslag op de dynamiek binnen het team en daarmee op de auto. FORMULE 1 Magazine had een exclusief en openhartig interview met Jos Verstappen. “Formule 1 blijft een emotionele sport, de emotie moet je er ook niet uithalen.”

– Als je niet bij een race van Max aanwezig bent, kijk je dan nog steeds wel alle sessies?

“Zeker. Zelfs als ik in een rallyauto zit, vlak voor een proef. Of tussen de proeven door. Dan heb ik de telefoon op het dashboard, in zo’n houder. Tijdens de proef zelf staat-ie uit uiteraard en dan ben ik gefocust op de rally. Maar ik moet zeggen, ik kan wel beter afstand nemen van de Formule 1 en het rallyrijden helpt daar zeker bij. Je hebt een doel voor jezelf, dat scheelt. Ik beleef er ook enorm veel plezier aan, moet ik zeggen. Ik ben alleen misschien iets te laat begonnen, haha. Maar echt, ik vind het prachtig. Ook vanwege de sfeer eromheen. Relaxed, geen gezeur. Je kan ook niet met een andere coureur in botsing komen, want je start een minuut na elkaar. Ik geniet.”

“Het is onvergelijkbaar met Formule 1. In Formule 1 is politiek en komt er veel meer bij kijken. Voor Max is het hard gaan met de auto en klaar, maar je moet wel weten wat er speelt. Ik wil zelf ook alles weten. Als ik in de F1-paddock ben, praat ik met iedereen. Want als je op een gegeven moment een beslissing moet nemen, dan wil je wel dat je alle informatie hebt om de juiste beslissing te kunnen maken.”

– Adrian Newey vertelde na zijn vertrek bij Red Bull dat hij vindt dat de Britse pers Max te kritisch benadert. Dat bijvoorbeeld de mensen van Sky wereldwijd bereik hebben, maar een lokale benadering van de sport erop nahouden. Eens met die analyse?

“Hij zit al heel lang in F1 en ziet dat ook gebeuren. Daar heeft hij gelijk in. Max maakt het niet uit. Laat ze zoveel mogelijk lekker links liggen en staat erboven. Bij persconferenties is hij wat korter, zegt hij niet teveel.”

“Max wordt alleen maar beter van onterechte kritiek, meer getergd. Zo zit hij in elkaar. Dat zagen we ook in Brazilië bijvoorbeeld. Dus laat ze maar doen. Als je het hebt over zijn manier van verdedigen: andere coureurs begrijpen het wel. Er stond een wereldtitel op het spel. En dat McLaren het er af en toe niet mee eens was, dat is logisch. Dat die rivaliteit er is, op en naast de baan, dat is goed voor de sport.”

– Over de stewards van de FIA dan.

“Daar heb ik het ook met Stefano Domenicali (CEO van Formule 1, red.) wel over gehad. De stewards moeten gewoon consistent straffen. Voor iedereen hetzelfde. Niet de ene keer vijf seconden en de volgende keer tien seconden tijdstraf opleggen voor hetzelfde vergrijp. En waarom kreeg Max een taakstraf voor het woordje Fuck en een ander een geldboete? De stewards weten het allemaal niet meer. Ik denk dat er striktere regels moeten komen op dat gebied.”

– Zijn we er dan?

“Het zou helpen als er een vaste pool komt met stewards. En ook geen voormalig Formule 1-coureurs meer, Maar gewoon mensen die meer afstand hebben en minder belangen, maar die tegelijkertijd wel snappen wat de sport inhoudt. Met iedere keer dezelfde stewards ga je ook meer dezelfde beslissingen krijgen. Meer consistentie dus, dat is gewoon beter. De FIA is aan zet. Daar moet men een stapje bij zetten qua professionaliteit.”

Jos Verstappen op de grid met Johnny Herbert (Getty Images)

– Eigenlijk zeg je: het is raar dat in een sport waar zoveel geld op het spel staat en waar de belangen zo groot zijn, dat de FIA bij races ogenschijnlijk willekeurig stewards neerzet en zegt: succes ermee, jongens!

“Ja! Kies voor een pool met vaste stewards en betaal en waardeer ze goed. Nu krijgen ze een klein bedrag om bij een race te zijn en sommigen doen het, omdat ze het geld kunnen gebruiken. Maar ik denk dat je mensen moet zoeken die daar totaal niet van afhankelijk zijn. In het voetbal heb je FIFA-scheidsrechters, die krijgen trainingen en cursussen en worden goed betaald. Dat moet in de Formule 1 ook natuurlijk. Op dit vlak kan de FIA nog veel leren van de FIFA.”

– En dan hadden we dit seizoen nog de kwestie rond de term ‘Fuck’…

“Ach, bij de FIA hebben ze zich natuurlijk met die straffen vergaloppeerd. Je kan niet iedere keer dat iemand fuck zegt een straf opleggen. Weet je wat ik had gedaan, als ik de FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem was geweest? Dan had ik de coureurs even apart genomen en gezegd: ‘Jongens, let even op jullie taalgebruik’. Maar om het allemaal zo via de media te spelen…”

– Een ego-dingetje dus?

“De coureurs zijn ook ego’s. Maar praat met ze en maak duidelijk dat ze sommige woorden zo min mogelijk moeten gebruiken. En als het dan toch een keer gebruikt wordt, dan moeten ze het op tv gewoon even wegpiepen. Zo is het toch? Formule 1 blijft een emotionele sport, de emotie moet je er ook niet uithalen.”

En je kunt fuck op verschillende manieren gebruiken. Het woord is redelijk ingeburgerd in veel landen. En zolang je er niemand mee beledigt zie ik het niet als een scheldwoord. Het is gewoon een beetje kinderachtig allemaal van de FIA om op iedere slak zout te leggen. Ze moeten de sport ook de sport laten.”

