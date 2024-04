De Duitser Nico Hülkenberg vertrekt aan het einde van dit seizoen bij het Formule 1-team van Haas. Hulkenberg (36) stapt over naar Stake F1/Sauber, dat vanaf 2026 verder gaat als fabrieksteam van Audi.

Hülkenberg keerde in 2023 met Haas terug in de Formule 1 na een afwezigheid van drie jaar. Hij staat momenteel dertiende in de WK-stand met drie top-10 klasseringen in de eerste vijf races van het seizoen.

Naar verluidt heeft Nico Hülkenberg bij Stake F1/ Sauber een meerjarig contract getekend, naar verluidt gaat het om drie jaar. Met het oog op de aanstaande overname door het Duitse Audi in 2026 is Sauber een interessant project voor iedere coureur. Hülkenberg heeft met zijn Duitse paspoort een streepje voor op de concurrentie. Hij is de eerste aanwinst van Audi voor het prestigieuze F1-project. Carlos Sainz (Ferrari) zou in beeld zijn voor het tweede zitje.

“We zijn erg blij om Nico vanaf 2025 weer hier in Hinwil te verwelkomen en met hem in de Formule 1 te rijden. Met zijn snelheid, zijn ervaring en zijn toewijding aan teamwork zal hij een belangrijk deel uitmaken van de transformatie van ons team, en van Audi’s F1-project,” reageert Andreas Seidl, teambaas van Sauber, op de transfer van de Haas-coureur.

Hülkenberg: ‘Een grote eer’

Seidl: “Vanaf het begin was er grote wederzijdse interesse om samen iets iets op lange termijn samen op te bouwen. Nico is een sterke persoonlijkheid en zijn inbreng, op professioneel en persoonlijk vlak, zal ons helpen om zowel bij de ontwikkeling van de auto als bij de opbouw van het team vooruitgang te boeken.”

Ook Hulkenberg kijkt uit naar de periode na Haas en de hernieuwde samenwerking met Sauber. “Ik keer terug naar het team waarmee ik in 2013 heb samengewerkt en heb goede herinneringen aan de sterke teamgeest in Zwitserland. Het vooruitzicht van Audi is iets heel speciaals. Als een Duitse fabrikant zo vastberaden in de Formule 1 stapt, is dat een unieke kans. Om het fabrieksteam van zo’n automerk te vertegenwoordigen met een krachtbron die in Duitsland is gemaakt, is voor mij een grote eer.”

Komatsu: ‘Geweldige teamspeler’

Ayao Komatsu, de Japanse teambaas van Haas, bedankte de Nico Hülkenberg in een officieel statement van het team alvast voor de samenwerking. “Nico is een geweldige teamspeler. Zijn ervaring en feedback zijn van onschatbare waarde gebleken voor ons als het gaat om het verbeteren van onze algehele prestaties. Dat is een feit dat duidelijk naar voren komt in zowel zijn kwalificatie- als raceprestaties dit seizoen. Er zijn nog veel races te gaan dit jaar. We kijken ernaar uit om de rest van het seizoen 2024 te blijven profiteren van zijn inbreng”, aldus Komatsu.