Als er nog twijfels waren over de toekomst van Audi in de Formule 1, dan kunnen deze naar de prullenbak verwezen worden. De geplande overname van het F1-team van Sauber door Audi is formeel afgerond. Vanaf 2026 staat het Duitse merk met haar eigen fabrieksteam op de Formule 1-grid. Naar verluidt volgt nog deze week een officiele mededeling hierover.

Audi bereikte eerder een overeenkomst met Sauber om de activiteiten van het in Zwitserland (Hinwil) gevestigde team over te nemen wanneer de nieuwe technische reglementen in de Formule 1 van kracht worden. Na de aankoop van 25 procent van de Sauber-organisatie begin 2023, is de resterende 75 procent inmiddels ook verworven. Andreas Seidl, de huidige CEO van Sauber, zou in Jeddah de medewerkers al hebben geïnformeerd over de overname door Audi.

Tot 2026 geldt Audi als aandeelhouder van Sauber. De officiële naamsverandering van het team vindt in 2026 plaats, in de aanloop naar het Formule 1-seizoen.



Eerder werd er nog gespeculeerd over gerezen twijfels binnen Audi over het Formule 1-project. Audi’s CEO Gernot Döllner zou bereid zijn om er onder de juiste voorwaarden een streep onder te zetten en de aandelen aan de hoogste bieder te verkopen. Daar is dus geen sprake meer van. Dit jaar rijdt het team van Sauber overigens onder de naam Stake F1 op de grid, met Valtteri Bottas en Guanyu Zhou.

