Ondanks gerommel in de Audi-top, zou de autofabrikant nog steeds bereid zijn een eigen Formule 1-team te ondersteunen. In 2022 werd bekend dat de Duitsers het Zwitserse Sauber – nu Stake F1 Team – zullen overnemen. Veranderingen in het Audi-management trokken die overname in twijfel, maar volgens Sauber-teambaas Alessandro Alunni Bravi is er geen reden tot paniek.

Afgelopen week riep het Duitse Bild dat Oliver Hoffmann – de Audi-CTO die nauw betrokken is bij het Formule 1-project – wordt ontslagen uit zijn functie. Hoffman zou een nieuwe, verbindende rol krijgen tussen Audi en Sauber. Volgens Alumni Bravi betekent dit niet dat de geplande overname van het team in gevaar komt. “De Audi-groep toont nog altijd een sterke inzet”, zei hij tegen Motorsport.com. “Zowel Audi als de Volkswagen-groep kunnen dit bevestigen.” De overname staat voor 2026 op de planning.

Andreas Seidl, CEO van Sauber, zou ondanks negatieve speculatie in de media ook nog steeds enthousiast zijn. “Seidl werkt nauw samen met Audi”, aldus Alumni Bravi. “Het is normaal dat men geïnteresseerd is in de vorderingen van het project, maar alles gaat nog steeds volgens plan. We komen steeds dichter bij onze doelen voor 2026.”

Vorig jaar vertrok Audi-CEO Markus Duesmann, een van de grootste voorstanders van een eigen Formule 1-team. Zijn vervanger, Gernot Dollner, zou minder enthousiast zijn over een dergelijk project.

