Guanyu Zhou, coureur bij het nieuwe Stake F1 Team, kan niet wachten tot de GP van China. De in Shanghai geboren Zhou rijdt dan zijn eerste Formule 1-race voor het eigen publiek. De race – die plaatsvindt op het Shanghai International Circuit – is waar hij ooit als kleine jongen begon met dromen van een carrière als F1-coureur. Kippenvel voor Zhou!

Zhou presenteerde maandag samen met teamgenoot Valtteri Bottas en teambaas Alessandro Alunni Bravi het nieuwste speeltje uit de garage van Stake F1 Team (voorheen Alfa Romeo). De gifgroene renstal reist in het weekend van 21 april af naar Shanghai voor de GP van China. De havenstad organiseerde in 2019 voor het laatst een Formule 1-race, daarna gooide de coronapandemie herhaaldelijk roet in het eten. Balen voor Zhou, die pas sinds 2022 meedoet in de koningsklasse van de autosport.

Tijdens de bijzondere presentatie van de C44 liet Guanyu Zhou weten zich erg te verheugen op een GP in zijn geboortestad. “Ik denk dat ik kippenvel krijg als dat weekend begint”, lachte hij. De Chinese coureur won ooit kaartjes voor het debuut van de race in 2004. Toen de 5-jarige Zhou Ferrari-rijder Rubens Barrichello er met de winst vandoor zag gaan wist hij: ‘Ik word F1-coureur’.

“Ik zat op de tribune net voor bocht 1”, legde hij maandag uit. “Daar kreeg ik het gevoel dat ik dit ook ooit wilde doen.” Zhou is op zijn achtste begonnen met karten en schopte het in 2022 tot Formule 1-coureur na drie jaar F2. “Als ik ooit in de Formule 1 terecht zou komen, keek ik hier het meest naar uit! Ik kan niet wachten om de fans te zien, het wordt een geweldig evenement.” Zhou is de eerste full-time F1-coureur uit China, dus kan hij geschiedenis schrijven met zijn optreden in Shanghai.