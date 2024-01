Audi neemt vanaf 2026 deel aan de Formule 1, maar James Key verwacht dat het team pas in 2027 op volle sterkte zal opereren in de koningsklasse van de autosport. De technisch directeur geeft namelijk aan dat ze tot die tijd nodig zullen hebben om het benodigde extra personeel te werven en de verbeterde faciliteiten gereed te hebben.

Voordat Audi officieel deelneemt aan de Formule 1, wordt er op de achtergrond al veel in gang gezet. Om die reden zit Sauber, het team dat het Duitse automerk overneemt, momenteel in een grote transitieperiode. Zo wordt er al extra personeel aangenomen om alles klaar te stomen voor de overname. Daarnaast is de sponsordeal met Alfa Romeo beëindigd en daarom zal de Zwitserse renstal de komende twee seizoenen opereren onder een andere naam: Stake F1 Team. Per 2026 wordt de formatie dan omgedoopt tot het fabrieksteam van Audi.

“Het team groeit nu al en op de achtergrond zijn we hard aan het werk om het juiste talent aan te trekken”, vertelt Key tegenover Autosport. “Op korte termijn is dit lastig vanwege de gardening leave in de Formule 1. Maar om onze doelen te bereiken, moeten we op alle gebieden uitbreiden. Eigenlijk moeten we overal opschalen.”

Audi heeft als doel om de huidige topteams uit te dagen. Key verwacht echter niet dat alles al gereed is voor de overgang van Sauber naar het fabrieksteam. “Ik denk dat we uiteindelijk pas rond 2027 zullen zijn waar we willen zijn. Simpelweg omdat er nog veel te doen is. Maar vergeleken met nu, zullen we in een veel betere vorm zijn als we 2026 naderen. En dat geeft ons de kans om de stap voorwaarts te zetten.”