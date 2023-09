Nikita Mazepin heeft een nieuwe serie sancties gekregen, die ook meteen weer opgeheven zijn. De voormalige Haas-coureur staat centraal in een discussie over de sancties op Russische coureurs. Vooralsnog heeft Mazepin het gerecht aan zijn kant staan en mag hij weer deelnemen aan de Formule 1.

De Russische coureur voert al enige tijd de strijd om weer terug te mogen keren in de motorsport, en dan specifiek de Formule 1. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kregen alle coureurs uit Rusland en Belarus een flinke serie sancties. Mazepin specifiek kreeg nog strengere maatregelen aan zijn broek hangen, aangezien zijn vader Dmitri Mazepin erg dicht bij president Vladimir Poetin staat. Zo kreeg Mazepin een inreisverbod voor de Europese Unie, Canada en het Verenigd Koninkrijk, en mocht de Rus geen geld verdienen aan het racen in Europese competities, waaronder de Formule 1.

Nieuwe sancties

In juli oordeelde een rechter dat de sancties tegen Mazepin onterecht waren. Volgens de rechter heeft Mazepin – in tegenstelling tot zijn vader – geen actieve betrokkenheid bij het Russische beleid en het verloop van de oorlog. Ook dragen volgens de rechter zijn inkomsten niet substantieel bij aan de oorlogskas van Rusland. Desondanks stelde de Raad van de Europese Unie op 14 september toch nieuwe sancties in tegen Mazepin die de komende zes maanden lang geldig blijven. Dit is dus in strijd met het eerdere oordeel van de rechter, en het Gerechtshof van de EU gaf dus ook meteen de opdracht om de sancties weer op te heffen. In totaal bleven de nieuwe sancties slechts een paar uur lang actief.

In het verlengde daarvan oordeelde de rechter ook dat er voortaan geen nieuwe sancties meer tegen Mazepin mogen worden opgelegd. Mocht dat wel gebeuren, dan moet de Raad van de EU ze net zoals nu meteen weer opheffen. In een persbericht noemt de advocaat van Mazepin het ‘machtsmisbruik van de Raad’ en een ‘grondwettelijke crisis’. Of het veel effect zal hebben, valt nog te bezien. De Formule 1 lijkt redelijk klaar met Mazepin sinds zijn ontslag bij Haas. Opmerkelijk feitje is wel dat dit alles speelt terwijl het Hitech F2-team, dat eerder voor een deel in handen was van Dmitri Mazepin, probeert om als nieuw team tot de Formule 1 toe te treden.

