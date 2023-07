De sancties tegen Nikita Mazepin zijn voor een deel opgeheven. Het Gerechtshof van de Europese Unie heeft besloten dat de Russische coureur weer deel mag nemen aan de verschillende competities en weer toegang krijgt tot de EU. De sancties in Canada en het Verenigd Koninkrijk tegen Mazepin blijven nog wel intact.

De Russische inval in Oekraïne leidde ook in de Formule 1 tot veel verontwaardiging. Het contract voor de Russische Grand Prix werd stopgezet en Russische coureurs kregen een hele serie nieuwe regels. Zo mochten ze niet langer onder de Russische vlag rijden – iets wat daarvoor ook al enige jaren verboden was vanwege Russische dopingschandalen – en moesten ze expliciet afstand nemen van de oorlog. Maar bij Mazepin gingen de gevolgen nog een stuk verder. Zijn vader Dmitri Mazepin is namelijk een nauwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin. Hij was een van de mensen die aanwezig was in de ruimte waarin Poetin de oorlog aankondigde. Vanwege deze nauwe banden besloot Haas alle connecties met de familie Mazepin te verbreken.

Deze banden zorgden er ook voor dat de familie Mazepin extra sancties opgelegd kreeg van verschillende overheden. Zo kreeg Nikita een inreisverbod voor de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk en mocht hij geen inkomsten halen uit het racen in de verschillende competities die in Europa gevestigd zijn. Vorige maand vocht Mazepin een deel van deze sancties al aan in de Britse rechtbank, zonder succes.

Nu echter heeft het Europese Hof besloten de sancties wel terug te draaien. De rechter oordeelt dat Mazepin niet actief betrokken is bij de oorlog en daarom niet door de sancties getroffen moet worden. Ook zorgen zijn inkomsten volgens de rechter niet voor een financiële bijdrage aan de Russische economie. In andere woorden: geld wat door Mazepin verdient wordt, zal niet in de Russische oorlogskas terechtkomen. Door het oordeel mag Mazepin weer de Europese Unie in en weer inkomsten ontvangen uit de competities die in Europa zijn gevestigd, waaronder de Formule 1. Ook mag de coureur weer deelnemen aan racecompetities, al geldt de regel nog steeds dat hij uit moet komen onder een neutrale vlag. De sancties in Canada en het VK vallen niet onder deze uitspraak.

Mazepin zelf heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. Wel meldt een woordvoerder van de coureur aan FORMULE 1 Magazine dat met deze uitspraak ‘ernstige en onherstelbare schade aan de coureur’ voorkomen wordt.

