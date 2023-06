Nikita Mazepin heeft een juridische tegenslag gekregen in zijn poging om terug te keren naar de Formule 1. De Russische ex-coureur had bezwaar gemaakt tegen een serie sancties aan zijn adres, maar een rechter heeft die bezwaren van tafel geveegd. Dit betekent dat de sancties tegen hem blijven staan, waaronder een inreisverbod voor het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Mazepin reed slechts één jaar in de Formule 1, in 2021 bij Haas. De Rus werd met afstand laatste en moest zelfs invaller Robert Kubica voor zich dulden in het klassement. In 2022 zou hij in eerste instantie opnieuw uitkomen voor Haas, maar na de Russische inval in Oekraïne besloot Haas afstand te nemen van de familie Mazepin en het contract te ontbinden. Aangezien zijn vader Dimitri Mazepin nauwe banden heeft met de Russische president Vladimir Poetin, hebben zowel Dmitri als Nikita een hele reeks sancties gekregen als gevolg van de oorlog. De Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Canada hebben los van elkaar sancties opgelegd aan de familie Mazepin. Tegen de sancties van het VK ging de voormalige Haas-coureur in beroep.

Inreisverbod centraal in bezwaren

De specifieke klacht van Mazepin gaat over een inreisverbod. De Rus mag niet naar het VK reizen, wat volgens hem cruciaal is om in gesprek te kunnen gaan met de verschillende F1-teams. Zes van de tien teams hebben hun hoofdkwartier in het VK en dus beargumenteerden Mazepin en zijn advocaten dat als hij ooit nog terug wil kunnen naar de Formule 1, hij eerst naar het VK moet kunnen reizen.

De rechter wilde daar echter niets van weten. Volgens hem kan Mazepin prima overleggen met de teams zonder fysiek aanwezig te zijn in het VK. De effectiviteit van de sancties was reden genoeg om deze intact te laten. Maar bovenal oordeelde de rechter dat zolang Mazepin nog het doelwit is van sancties van Canada en de EU, de Formule 1-teams toch geen interesse in hem zullen hebben, en dus was het hele argument irrelevant.

Mazepin is nog niet klaar met zijn juridische strijd. In juli volgt nog een tweede rechtszaak in Engeland, dit keer gericht aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarmee hoopt Mazepin een definitief einde te maken aan de sancties vanuit de Britse regering.