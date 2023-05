Het Aziatische LKY SUNZ meldt zich als nieuw potentieel Formule 1-team. De renstal wil zich onder andere onderscheiden door op maat gemaakte programma’s te ontwikkelen waarmee ze talent uit ondervertegenwoordigde gemeenschappen kunnen aantrekken.

Het team wordt gefinancierd door partijen uit de Verenigde Staten en Azië en zal worden geleid door mediaoprichter en CEO Benjamin Durand. Volgens hem is de populariteit van de sport de afgelopen jaren al exponentieel gegroeid, maar hun inzet is om een nieuw en daarmee nog breder publiek aan te spreken.

“Door het enige team te zijn dat buiten de traditionele F1-banen opereert en op maat gemaakte programma’s ontwikkelt om talent uit ondervertegenwoordigde gemeenschappen aan te trekken, kunnen we een verscheidenheid aan ideeën brengen die nog niet te zien zijn in de F1,” laat Durand aan RaceFans weten.

Naast het leveren van entertainment en het aanspreken van nieuw talent geeft Durand aan met het team ook indruk te willen maken op het circuit: “We streven er natuurlijk naar om competitief te zijn op het circuit, maar we zetten ons er ook voor in om fans buiten het circuit te entertainen. Om onze plannen te ondersteunen, hebben we al een indrukwekkend team van motorsportmanagers, muziek- en entertainmentindustrie-experts en creatievelingen aan boord die zullen helpen deze visie tot leven te brengen.”

LKU SUNZ hoopt vanaf 2025 op de grid te kunnen staan. Eind juni zal duidelijk worden of de FIA en de Formule 1 het team willen toelaten.