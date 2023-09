LKY SUNZ heeft een flinke financiële boost gekregen. De Aziatische organisatie hoopt als nieuw team in de Formule 1 te kunnen komen, en heeft daarvoor nu een miljard dollar aan financiering en sponsoring veilig gesteld. Het geld komt van een Amerikaans investeringsfonds, de Legends Advocates Sports Group.

Er heerst al een tijdje onenigheid in de paddock over het toelaten van nieuwe F1-teams. De FIA is absoluut bereid hen toe te laten en ziet ruimte voor twee extra teams op de grid. De huidige teams zijn minder happig en zien vooral problemen ontstaan als er meer uitdagers bij komen. Met name het financiële aspect is een struikelblok voor velen van hen. Dankzij de torenhoge populariteit van de sport en de recente budgetcap, is het ineens behoorlijk winstgevend om een Formule 1-team te hebben. Daarom vrezen veel teams dat een nieuwe organisatie er vooral voor financieel gewin bij wil komen. De angst is echter ook dat de huidige prijzenpot verdund wordt.

De zogeheten ‘concorde agreement’ tussen de teams en de Formule 1 stelt dat een nieuw team $200 miljoen mee moet brengen om zich een weg naar binnen te kunnen kopen. Daar zijn de teams nu op teruggekomen. Om te voorkomen dat ze te veel verlies lijden, moet een nieuw team nu drie keer zoveel meebrengen om de huidige teams tevreden te stellen. Geen probleem, zo denkt LKY SUNZ-CEO Benjamin Durand.

“We hebben de bezwaren van de teams gehoord, en begrijpen volledig hoeveel geld, energie en toewijding zij in de sport hebben geïnvesteerd. Wij kunnen dan ook met grote vreugde bevestigen dat LKY SUNZ in staat is te voldoen aan het verzoek van de teams en de $600 miljoen te betalen om de verdunning van de prijzenpot tegen te gaan. We kijken uit naar het voortzetten van de positieve gesprekken die we met de FIA voeren.”

Torenhoge ambitie

Het voornaamste doel van LKY SUNZ is de Formule 1 laten groeien in gebieden waar de sport momenteel niet zo populair is of weinig steun vandaan haalt. Het gaat dan specifiek om Zuidoost Azië en Afrika. Met dat doel voor ogen heeft het team al verschillende initiatieven gestart in samenwerking met lokale ondernemingen en universiteiten en is er al een opleidingstraject voor coureurs en technici opgezet in meerdere landen. Daarbij heeft LKY SUNZ steun gekregen van de regeringen van Thailand, Indonesië, Maleisië, Kenia en Nigeria. Door deze nieuwe financiële influx voelt Durand zich gesterkt in het plan van zijn organisatie.

“Ons doel is altijd al geweest dat de sport competitief blijft, maar tegelijkertijd ook echte diversiteit naar de paddock brengt. Dat is cruciaal voor de groei van de Formule 1 op de lange termijn. We zijn ervan overtuigd dat commercieel gezien uitbreiding in Azië en Afrika 100% de juiste keuze is. Het is rendabel, maar nog belangrijker: het is wat huidige en toekomstige fans van de motorsport graag willen. Deze enorme financiële bijdrage van onze partners is daar een steunbetuiging van, en wij zijn ervan overtuigd dat onze toetreding de interesse in de sport nog verder kan uitbreiden.”

LKY SUNZ is een van de vijf teams die zich heeft aangemeld voor een nieuw plekje in de Formule 1 vanaf 2026. Het Amerikaanse Andretti Global wordt als de grootste kanshebber gezien. Formule 2-teams Hitech en Carlin hebben ook een gooi naar een plek op de grid gedaan. Formula Equal, van voormalig BAR-baas Craig Pollock, is de laatste bekende aanmelding. Overigens is LKY SUNZ niet het enige team dat een flinke financiële bijdrage heeft ontvangen. Hitech en Alpine hebben recentelijk ook een behoorlijke smak geld gekregen in de vorm van buitenlandse investeerders.