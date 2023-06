De Hollywood-acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney nemen een financieel belang in het Formule 1-team van Alpine. De twee sluiten zich aan bij Otro Capital en RedBird Capital Partners in een investeerdersgroep die een belang van 24% neemt in de Franse renstal, waar dit seizoen Pierre Gasly en Esteban Ocon achter het stuur zitten. Het gaat om een bedrag van 200 miljoen dollar, zo’n 185 miljoen euro.

Alec Scheiner, mede-oprichter en partner van Otro Capital, zal toetreden tot de Raad van Bestuur van Alpine Racing.

Deadpool-acteur Reynolds (foto boven) leidt Maximum Effort Investments, samen met McElhenney, bekend van de Amerikaanse comedyserie It’s Always Sunny in Philadelphia, en collega-acteur Michael B. Jordan. Reynolds en McElhenney namen in november 2020 al Wrexham over en financierden de terugkeer van de voetbalclub uit Wales naar de Engelse Football League als kampioenen van de vijfde divisie in april van dit jaar.

‘Welcome to Wrexham’

De populaire Disney+ docu-serie ‘Welcome to Wrexham’ is een grote hit gebleken in Noord-Amerika en heeft de club volop in de schijnwerpers gezet. RedBird heeft ook een meerderheidsbelang in de Franse club Toulouse en kocht afgelopen augustus het Italiaanse AC Milan in een deal van €1,2 miljard waarbij ook de eigenaren van het honkbalteam van de New York Yankees betrokken waren.

Alpine won het constructeurskampioenschap in 2005 en 2006, toen ze deelnamen als het fabrieksteam van Renault, en eerder als Benetton in 1995. Alpine einde vorig jaar als vierde in de WK-stand en staat dit seizoen vijfde na acht van de 22 races.

Renault stelt dat Alpine Racing SAS, de Franse entiteit die de krachtbronnen van het team maakt in Viry-Chatillon, volledig eigendom blijft van de autofabrikant. “Deze samenwerking is een belangrijke stap om onze prestaties op alle niveaus te verbeteren”, aldus Laurent Rossi, CEO van Alpine.

Luister naar onze podcast Formule 1 Paddockpraat, dit keer met Tom Coronel:



