Lewis Hamilton is een actief baasje. In de aanloop naar de GP van Monaco bracht de zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes een bliksembezoek aan het filmfestival van Cannes, even verderop aan de Côte d’Azur, en bekende hij te azen op een rol in een eventuele Top Gun 3-film.

Zoals bekend werkt Lewis Hamilton al enige tijd samen met Brad Pitt aan een Formule 1-film, die wordt gemaakt door Apple TV+. Pitt neemt de hoofdrol, een oudere coureur, voor zijn rekening, Hamilton is producent. Overigens zullen ook alle F1-coureurs en teams erin te zien zijn.

Zelf aast Lewis Hamilton ook nog steeds op een rol in een andere film. Hamilton zou dolgraag willen schitteren op het witte doek in een mogelijke volgende Top Gun-film. Sterker, hij zou er veel voor over hebben.

“Ik wacht al een tijd op mijn echte filmdebuut. Ik zal ervoor moeten gaan oefenen, want ik wil het niet verpesten. Maar als Top Gun 3 er ooit komt, doe ik mee, ook al zal ik er een race voor moeten missen. Ik zal die kans echt niet nog een keer laten lopen”, zo sprak Hamilton, die naar verluidt eerder een rolletje in Top Gun 2 wel liet schieten vanwege de overvolle racekalender. Het is onbekend of ze bij Mercedes ook zo happig zijn op een paar extra vrije dagen voor hun kopman.

