Alle tien de Formule 1-team en twintig Formule 1-coureurs zullen betrokken zijn bij de film over de sport met Brad Pitt in de hoofdrol, maakt Formule 1-baas Stefano Domenicali bekend. In 2023 zullen de opnames voor deze film van start gaan.

Begin dit jaar kwam naar buiten dat Apple met de Formule 1 gaat werken aan een film over de sport. Brad Pitt zal daarin een hoofdrol vervullen. De film, waar nog geen naam voor is, gaat over een ‘stercoureur die terugkeert van zijn pensioen om het naast een rookie op te nemen tegen de titanen van de sport’.

In Austin waren Brad Pitt, producent Jerry Bruckheimer en regisseur Joseph Kosinski, bekend van Top Gun: Maverick, aanwezig. Zij gingen in gesprek met de Formule 1-bazen over de plannen voor deze film.

Lees ook: VT2: Verstappen heeft in bandentest alle tijd voor een onderonsje met Brad Pitt, Leclerc snelste

Formule 1-baas Stefano Domenicali verklapt dat niet alleen Hamilton, maar alle tien de teams en twintig coureurs betrokken zullen zijn bij deze film. “Het is een serieus project”, zegt Domenicali tegen Motorsport.com. “Ik ben erg enthousiast omdat dit project de verbazing van mensen wekt.”

“Dit is een volgende stap in de groei”, voegt Domenicali toe. De Formule 1 is al flink gegroeid door het succes van Netflix’ documentaireserie Drive to Survive, maar deze film kan daar dus nog een schepje bovenop doen.

Lees ook: Apple bevestigt film over Formule 1, Hamilton wordt co-producent

In 2023 zullen er ‘veel dingen gebeuren’ ter voorbereiding op die film. “Het is spannend omdat alle teams en coureurs betrokken zullen zijn. Het is fantastisch”, aldus Domenicali. De productie van de film zal in de tweede seizoenshelft plaatsvinden, verklapt de Italiaan. “We werken nog steeds aan de details, maar dit is slechts het begin van het plan. Het wordt vrij interessant”, belooft de Formule 1-baas.