Formule 1-CEO Stefano Domenicali wil snel met Monza in gesprek over een nieuw contract. Daarbij stelt de grote baas van F1 wel dat het circuit betere voorzieningen moet gaan bieden. Reputatie alleen is niet meer voldoende voor contractverlenging, zo verklaart Domenicali aan Sky Sports.

Het contract van Monza loopt af in 2025, en dus zullen de organisatoren van de Italiaanse race dit weekend ook al verkennende gesprekken voeren met de Formule 1 over verlenging. De concurrentie is tegenwoordig moordend, nu het lijkt alsof elk land ter wereld wel een race wil organiseren. Het resultaat is dat circuits die iconisch zijn voor de Formule 1 niet meer gegarandeerd zijn van een plekje op de kalender.

“Het is altijd al ons standpunt geweest dat historische circuits behouden moeten blijven”, legt Domenicali uit. “Maar tegelijkertijd moeten we ook erkennen wat voor verwachtingen de fans met zich meebrengen. Er moet veel oog voor detail zijn. Wat ze hier aanbieden moet ook wel echt passen bij de prijs die de toeschouwers betalen. Door de toegenomen concurrentie wordt de dienstverlening bij de circuits overal ter wereld beter. We moeten dus ook een duidelijk antwoord hebben voor de mensen die het naar hun zin willen hebben en een goede service verwachten.”

Gescheld en slechte voorzieningen

Het is geen toeval dat Domenicali bij Monza begint over de voorzieningen en de service. Vorig jaar liep het behoorlijk uit de hand voor de fans. Er waren ellenlange rijen voor de kraampjes, wc’s en de in- en uitgang van het circuit. De tribunes waren te vol geboekt, dus maakten fans maar hun eigen tribunes en verhogingen uit wat ze maar konden vinden. Maar bovenal werden fans lastiggevallen door concurrerende fans. Voornamelijk mensen die kleding van Red Bull droegen, konden rekenen op veel gescheld vanuit de Italiaanse toeschouwers. In reactie op de situatie kondigde het circuit vorig jaar aan dat er ingrijpende maatregelen genomen zullen worden. Vernieuwingen aan het circuit zullen volgens Domenicali direct na dit raceweekend beginnen.

