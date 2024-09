Oscar Piastri kwam tijdens de GP van Italië als tweede over de streep. Dankzij een gewaagde strategie van Ferrari slaagde de Australiër er niet in om racewinnaar Charles Leclerc in te halen. De McLaren-coureur denkt achteraf dat hij kans maakte op de winst, ware het niet dat hij gehinderd werd door andere rijders. Vooral een knullige Lance Stroll zou Piastri veel tijd hebben gekost.

LEES OOK: Piastri grijpt naast de winst in Monza: ‘Als tweede eindigen, doet pijn’

Aanvankelijk was Oscar Piastri optimistisch over zijn kansen op Monza. De 23-jarige coureur rekende snel af met teamgenoot Lando Norris, die vanaf de eerste startplek vertrok. Na de nodige bandenwissels restte hem alleen de beide Ferrari’s, die dankzij een éénstop-strategie aan de leiding gingen. “Ik vroeg meteen welke snelheid ik moest aanhouden om Charles (Leclerc, red.) in te halen,” vertelde Piastri na afloop op een persconferentie.

Lance Stroll

“De snelheid die ik nodig had, was in principe wat ik in de eerste paar rondjes ook reed”, vervolgde hij. Dus op dat moment was ik best positief.” Echter, de Australiër kreeg het eerst aan de stok met Carlos Sainz – het gevecht voor de tweede plaats kostte hem ‘behoorlijk wat tijd’. Daarna was het Lance Stroll die roet in het eten gooide voor Piastri. De Canadees van Aston Martin werd op een ronde gezet, maar gaf zich niet snel gewonnen.

“Stroll reed alsof het zijn eerste kartwedstrijd was”, zei Piastri geïrriteerd. “Ik weet niet wat er door zijn hoofd ging toen hij zijn blauwe vlag kreeg, maar dat heeft mij nog eens een seconde gekost. Ik had die stint perfect moeten rijden om te winnen, maar dat soort kleine dingen hebben de boel verpest. Het zou hoe dan ook moeilijk worden, maar ik heb alles gegeven. We kwamen gewoon net iets tekort.”

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!