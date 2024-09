Oscar Piastri baalt als een stekker dat hij in Monza de winst misliep. De Australiër reed een prima race op Italiaans grondgebied, en nam zelfs gelijk bij de start de leiding in de race over van zijn teamgenoot. De gewaagde strategie van rivaal Ferrari zorgde ervoor dat Piastri alsnog genoegen moest nemen met P2.

De Australiër beleefde een droomstart in Monza, en nam tegen het einde van de eerste ronde al de leiding over van zijn teamgenoot en polesitter Lando Norris. Ook na zijn twee pitstops bleef Piastri zijn teamgenoot voor. Tegen het einde van race haalde Piastri ook Ferrari’s Carlos Sainz in, en pakte zo de tweede plaats.

LEES OOK: Norris berust in derde plek: ‘Maar over inhaalactie Piastri nog even praten’

De McLaren-coureur baalt er zichtbaar van dat hij naast de zege greep. “Ja, dat doet pijn, daar ga ik niet over liegen”, zegt een teleurgestelde Piastri eerlijk na de race. “Ik heb veel dingen goed gedaan vandaag. Er waren echter een aantal vraagtekens rondom onze strategie. Vanuit de positie waar we in zaten, was een één-stopper te riskant. Ik was erg blij met het verloop van mijn race, maar als tweede eindigen, doet pijn.”

Verkeerde gok

Had het team van McLaren beter, net als Ferrari, ook voor een één-stopper kunnen gaan? “Achteraf misschien wel, maar iedereen weet altijd alles beter na de race”, antwoordt Piastri. “Vandaag hadden we het gewoon mis. We konden alles verliezen natuurlijk, omdat we vanaf de eerste startrij vertrokken. Charles (Leclerc, red.) daarentegen kon iets anders proberen. Hij nam de juiste gok. Het was pijnlijk.”

Lees hier alles over de GP van Italië in Monza

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!