Lando Norris moest zich in Italië zondag tevreden stellen met een derde plek in de Grand Prix van Italië. Hij startte van pole position, maar moest winnaar Charles Leclerc (Ferrari) en teamgenoot Oscar Piastri voor zich dulden. “Ze hebben het beter gedaan.”

Berusting, gemixt met teleurstelling, dat was er bij Norris. “We wisten dat het een spannende race kon worden en wij hadden het vandaag simpelweg niet goed genoeg voor elkaar”, zei hij in een eerste reactie naderhand. “Ferrari heeft het beter gedaan. En zeker Charles, met de éénstopper en de winst. Petje af.”

Slechts eenmaal stoppen, dat was naar eigen zeggen voor Norris door veel bandenslijtage geen optie. Dat hij ook nog achter teamgenoot Piastri eindigde, deed pijn. De Australiër passeerde hem in de openingsronde met een mooie actie. “Als ik een meter later had geremd, was het een crash geweest, Dus daar moeten we nog even over praten. Maar goed, Oscar ging er voorbij en heeft het goed gedaan.”

