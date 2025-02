Hij won al eens een Grand Prix en dat smaakte naar meer; daarom heeft Pierre Gasly nog altijd de droom om vaker te winnen. Maar of dat nu races zijn of zelfs een kampioenschap, het is de vraag of het ervan komt. De 28-jarige coureur van Alpine weet namelijk ook hoe frustrerend Formule 1 kan zijn.

“De eerste Grand Prix die je wint, blijft bijzonder”, blikt Gasly nu terug op wat het uitkomen van een droom was. Hij won in Monza de Grand Prix van Italië, als coureur van Toro Rosso. “Alle emoties die in je lijf zitten, komen in één keer los als je over die finish rijdt. Ik weet dat het een gemeenplaats is, maar het is iets waar je als kind altijd van hebt ­gedroomd: een Grand Prix winnen. En dan is het zo ver.”

Maar dan, de ochtend erna. Gasly: “Je ontwaakt, de roes is over, maar je voelt meteen die drang om door te gaan. Je wilt snel opnieuw winnen. En dat kan wel even tegenvallen…

Frustrerend

Vooral als je het, zoals Gasly, moet doen met een AlphaTauri, of een Alpine. Of hij dat niet frustrerend vindt als coureur die bewezen heeft dat hij kan winnen? “Als coureur is er één cruciaal element dat je niet beheerst: hoe goed de auto is van het team waarvoor je gekozen hebt”, zegt Gasly, oud-teamgenoot van Max Verstappen.

“Bij voetbal speel je elf tegen elf, iedereen gelijke kansen. Bij tennis heb je elk een racket om dezelfde bal over ­hetzelfde net te slaan. Maar bij de ­Formule 1 heeft niet iedereen dezelfde wapens. Natuurlijk is dat frustrerend. Zeg nu zelf: je weet dat je een fantastische koers hebt gereden, alles perfect hebt uitgevoerd, en je wordt veertiende. Terwijl een andere coureur slecht heeft gereden, maar op het podium staat omdat hij een betere machine heeft.”

